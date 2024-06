Il papero arancione conquista Firenze

Save The Duck, brand di outerwear e lifestyle 100% animal-free apre le porte del suo primo monomarca nel cuore di Firenze. Fino a domani il brand conquista la città customizzando negozi storici come il fioraio in Piazza della Repubblica, l’urban garden di Serre Torrigiani in Piazzetta, il cocktail bar Colle Bereto e la gelateria in piazza Santa Maria Novella. Il percorso arancione del papero di Save The Duck guiderà tutti fino al nuovo store e alla scoperta del brand in via della Vigna Nuova 18-20 R. Con i suoi 80 metri quadrati, offre uno shopping che mette in mostra l’impegno del brand per stile e innovazione. Tra i punti di forza la grafica delle pareti, ispirata al Plumtech®, l’ovatta sintetica usata per l’imbottitura delle giacche, in alternativa alla piuma d’oca. Intanto oggi dalle 21 in piazza Santa Maria Novella il concerto ’Nothing like water’ con ingresso libero.