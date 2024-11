’Hardwear’. Un bracciale desiderabile e affascinante

L’ispirazione è quella tratta da un iconico bracciale del 1962 conservato negli archivi della Maison. Parliamo del segnatempo ’HardWear by Tiffany’, realizzato a mano in Svizzera. Si contraddistingue per le sue maglie industriali nel bracciale in argento con chiusura nascosta, cassa in acciaio 24,5 mm e incastonata con 8 diamanti taglio brillante. Il quadrante Tiffany Blue è protetto da un cristallo zaffiro sfaccettato che richiama il leggendario Tiffany Diamond.