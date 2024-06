Gabriele Pasini e Locman per un orologio ’sartoriale’

Gabriele Pasini e Locman insieme per un orologio ’sartoriale’ che viene lanciato oggi nella boutique del brand di orologeria nato all’Isola d’Elba con presentazione in via Tornabuoni 7R a Firenze. Un progetto esclusivo e tutto Made In Italy, che nasce da un’amicizia decennale, quella tra lo stilista e Locman e dall’incontro tra due aziende storiche e familiari: Locman e Lubiam, che dal 2021 realizza e distribuisce le collezioni sartoriali Pasini. Una collaborazione che nasce come un’amicizia. "Una storia che unisce l’arte dell’abbigliamento all’eleganza senza tempo degli orologi, un connubio iniziato con l’introduzione dell’orologio da taschino: molto più di un semplice strumento per misurare il tempo. Indossando un orologio – dice Gabriele Pasini – portiamo con noi la storia, la forma e la vita stessa. La mia conoscenza con Locman risale a circa 10 anni fa. Locman è sinonimo di eccellenza e cura dei dettagli. Proprio come le mie collezioni maschili realizzate da Lubiam: il lavoro minuzioso, portato avanti con passione e dedizione nei laboratori di Mantova, si unisce all’artigianato degli orologi Locman".

E.D.