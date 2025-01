Filson d’archivio Barbour rivive momenti magici

di Eva Desiderio

La qualità, la funzionalità, la durata, l’autenticità sono i cardini della filosofia di prodotto di W.P. Lavori in Corso, fondata nel 1982 da Cristina Calori a Bologna, gruppo internazionale di brand storici e autentici. Da sempre la mission di W.P. è la ricerca, distribuzione e licenza dei migliori brand originali provenienti da tutto il mondo, assicurandone il miglior posizionamento. Il portafoglio WP comprende i seguenti brand: Barbour, distribuzione Italia, Baracuta di proprietà, Blundstone, distribuzione Italia, Svizzera e Spagna, B.D. Baggies, di proprietà, Avon Celli, licenza e distribuzione mondo, Filson licenza e distribuzione Europa, Spiewak di proprietà.

La rete di vendita di W.P. Lavori in Corso comprende 8 Barbour Store, 1 Baracuta Store, 2 WP Store. Oggi il Gruppo W.P. torna come sempre a Pitti Uomo con uno spazio ancora più grande. Nella parte storica della Fortezza da Basso, Cristina Calori presenta tre dei suoi brand: Baracuta, Barbour e Filson, espressioni diverse dello stile outwear per fasce di clienti, accomunate dall’amore dell’autenticità.

Ed ecco Filson, ultima grossa acquisizione, che dal 1897 detta legge per vestire le occasioni outdoor con i capi autenticamente americani, anche con tanti accessori che piacciono a uomini e donne. Dagli archivi sono state scelte molte ispirazioni dagli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento tutti dotati di alte performance protettive, pratiche e funzionali. Tra i capispalla che debuttano a Pitti uomo la Cruiser Jkt corta, che combina l’utilità della lunghezza ai fianchi di una giacca da camionista, con la flessibilità della tela cerata Shelter Cloth e il calore dell’isolamento PrimaLoft® Gold da 60 grammi.

E poi l’originale Tin Cloth Short Lined Cruiser Jacket, realizzata con l’iconica tela cerata resistente di Filson, presenta due nuovi colori in questa stagione: Fired Brick e Castor Grey - che si ritroveranno in tutta la collezione. Pratici e belli come la giacca Mackinaw Wool Cruiser, brevettata nel 1914, reinventata con un tocco vintage per questa stagione.

Filson poi dà il suo tocco personale a un capo senza tempo, la Canvas Outfitter Jkt realizzata in tela di cotone con dettagli di velluto a coste, antivento, traspirante e altamente resistente a rovi e forature, modello ereditato dai vecchi cappotti da caccia . "Quando iniziamo a lavorare su una nuova stagione in Filson, iniziamo guardando attraverso i nostri Archivi centenari", afferma Alex Carleton, Chief Creative Officer di Filson. "Gli stili del passato sono in linea con il modo in cui le persone amano vestirsi oggi: materiali onesti, artigianato, comfort e utilità. Per l’autunno 2025 – continua Carleton – continuano le nostre passioni per i grandi spazi aperti che aiutano a creare nuove interpretazioni di lana, piumini, flanelle e prodotti cerati in tutto l’assortimento".

Interessante la collezione inverno 2025-2026 di Baracuta marchio inglese entrato nel portafoglio di WP nel 2012. I nuovi modelli lanciati da oggi in Fortezza celebrano l’essenza più autentica, inaspettata della britannicità. La grande novità di questa stagione è l’introduzione della G18, giacca dal taglio più contemporaneo, a cui si affianca il leggendario G9, il capo iconico del brand. Per chiudere una delle ’perle’ del Gruppo, ovvero Barbour, mai tanto di moda come in questi anni. W.P.Lavori in Corso distribuisce in esclusiva per l’Italia i giacconi cerati grazie anche alla fiducia accordata all’azienda da Dame Margaret Barbour a capo del brand inglese.

In occasione di Pitti Uomo, ecco la collezione Barbour Heritage+ che propone la Solway Jacket datata 1957. La linea Barbour Heritage Select offre l’autentica qualità Barbour in vestibilità su misura, specificatamente per il mercato asiatico, sia per l’abbigliamento maschile che per l’abbigliamento femminile. E infine l’etichetta Barbour Heritage Re-Engineered che riunisce una gamma di capispalla, abbigliamento e accessori, intrinsecamente Barbour, ma resi più audaci, ricreando componenti del Dna del marchio in forme più moderne.