Chi è Julian Klausner, nuovo direttore creativo di Dries Van Noten

Parigi, 9 dicembre 2024 – “Ho piena fiducia nella creatività e nella visione di Julian”, dice Dries Van Noten parlando della nomina del suo “allievo” Julian Klausner a direttore creativo del brand che porta ancora il suo nome, di cui il gruppo spagnolo Puig detiene la maggioranza dal 2018 e che lui fondatore ha lasciato come direttore creativo a giugno 2024.

“Julian non è solo uno stilista di talento, ma anche una scelta chiara per assumere il comando dopo la mia partenza. La sua profonda conoscenza del marchio e dei suoi valori garantirà una transizione senza soluzione di continuità e un futuro brillante", continua Dries che con questo passaggio di testimone certo garantisce continuità di valori ad un brand molto amato da stampa e buyer come pure da uomini e donne sofisticati e naturalmente chic in tutto il mondo.

Belga come il maestro Dries il trentatreenne Julian Klausner ha dato bella prova di talento insieme a tutto lo staff interno durante l’ultima sfilata donna a Parigi nel settembre scorso, raccogliendo applausi e congratulazioni dal fondatore del brand seduto in prima fila ma un po’ defilato come nel suo stile sempre sobrio.

“Questa nomina è un collegamento naturale tra passato e futuro” dicono dalla maison. Il nuovo direttore creativo esce dalla famosa scuola La Cambre di Bruxelles con una laurea nel 2016, poi un breve passaggio come junior designer in Maison Margiela e dal 2018 come assistente di Van Noten per le collezioni femminili.

Dries Van Noten, uno dei Antwerps Six di Anversa, il collettivo di stilisti che ha fatto tanta parte di storia della moda, ha debuttato con l’uomo nel 1986 proprio nella sua città natale e poi dal 1993 ha sfilato anche con le collezioni donna a Parigi. Con Puig nel 2022 ha lanciato la linea beauty. Ora la bacchetta di direttore d’orchestra per la nuova eleganza del brand passa a Julian Klausmer e si riempie così una delle caselle della scacchiera della moda rimaste vuote fino ad oggi. Resta da capire ora chi andrà da Chanel e come si dice da troppo tempo da Fendi.