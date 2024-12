Chantecler Capri. La campanella amata dai vip compie 80 anni

È tempo di regali preziosi. Un gioiello è quasi sempre una buona idea, se poi è Chantecler Capri, l’errore è impossibile. Il brand campano festeggia gli ottant’anni della sua iconica campanella. La campana, nella tradizione caprese, è simbolo di fortuna e speranza. Pietro Capuano, il fondatore della gioielleria, dona al presidente Franklin Delano Roosevelt, come portafortuna per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il brand nasce nel 1947 e subito diventa marchio di culto per i protagonisti del jet set internazionale. Da Jacqueline Kennedy a Audrey Hepburn, fino a Ingrid Bergman.

Il ciondolo Campanella Medio Mosaico (in foto) presenta una finitura in oro bianco e giallo 18kt, impreziosito da diamanti e pavé di smeraldi, rubini, zaffiri blu, zaffiri orange. È un prodotto interamente realizzato a mano grazie alla maestria degli orefici di Chantecler. Degno di nota anche l’anello Veretta Paillettes in oro rosa 18kt e una paillette in pavé di diamanti taglio brillante; oppure il Choker Paillettes in oro rosa 18kt e una paillette in pavé di diamanti taglio brillante.