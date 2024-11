Baume & Mercier. Innovazione e creatività

Dal 1830 Baume & Mercier crea orologi unici, connubio di perfezione, design, eccellenza dell’orologeria svizzera, creatività e innovazione. Autentiche icone di stile, sono l’emblema di un’art de vivre fatta di eleganza ed esclusività e i partner privilegiati dei momenti speciali della vita. "Baume & Mercier – spiega Michael Guenoun, Ceo della Maison – ha un heritage di quasi duecento anni e dei valori molto forti d’audacia, creatività e autenticità. Sono loro ad animare tutte le azioni che abbiamo intrapreso e che intraprenderemo, perché è fondamentale, per continuare a fare crescere il brand, conservarli e perpetuarli. Se non si è fedeli al Dna della Maison è impossibile farla evolvere correttamente".

Tra tradizione e innovazione, Guenoun punta a consolidare la reputazione di Baume & Mercier come sinonimo di eccellenza, valorizzandone la capacità di unire precisione, affidabilità ed eleganza innata, elementi da sempre alla base del suo successo. "Il primo obiettivo – precisa – è continuare a essere autentici in quello che facciamo nonostante l’evoluzione e la variabilità dell’industria orologiera. Quindi, apportare valore al nostro prodotto e proteggere l’heritage e il savoir-faire della Maison, mantenendo innovazione e audacia nel design, così da continuare a essere desiderabili di generazione in generazione".

Una desiderabilità, frutto non solo dell’unicità delle creazioni della Maison. "In tutto il mondo – illustra il Ceo – Baume & Mercier è sinonimo di emozione, perché spesso si riceve un nostro orologio in occasione di un evento importante della vita, un matrimonio, un compleanno, un diploma. E questa emozione è indelebile e uguale ovunque, da New York a Shanghai o Milano. É fondamentale continuare a suscitarla così come il sorprendere sempre i nostri clienti, di qualsiasi età essi siano". Ecco perché, "siamo costantemente impegnati nel cercare di migliorarci, lavorando contemporaneamente sul design, sul marketing e sulla comunicazione, dove il ruolo sempre più importante dei social network, rende necessario adattare alle generazioni più giovani il modo di comunicare i nostri valori e le nostre creazioni".

L’universo della Maison si declina infatti, in quattro collezioni: Riviera, Classima, Clifton e Hampton. "Nel 2021 – insiste Guenoun – abbiamo rilanciato Riviera, creata nel 1973, ed è stato un grande successo. Siamo riusciti a conquistare una clientela più giovane e a imporci nel settore dello sporty-chic, dove oggi giochiamo un ruolo di primo piano. É importante continuare su questa strada, ma vogliamo anche promuovere Classima, che è la nostra proposta classica, e Clifton, caratterizzata dal movimento Baumatic, ora protagonista di animazioni ed eventi in numerose città. Oggi infatti, ritengo sia fondamentale avere un equilibrio tra tutte le nostre quattro collezioni".

Linee cui appartiene anche l’orologio del cuore dello stesso Guenoun. "Sono un cliente Baume & Mercier da prima di esserne il Ceo – afferma –. Oggi indosso un Clifton con fasi lunari, è un regalo che mi suscita molte emozioni legate sia al suo design che al suo valore simbolico". E che si arricchiranno di nuove proposte. Per scoprirle bisognerà però aspettare. "Veniamo da un anno in cui abbiamo proposto molte novità e promozioni. Sveleremo le nuove creazioni al salone Watches and Wonders di Ginevra il prossimo aprile".