Ballerine da uomo. La rivelazione della stagione

Sono tornate già da qualche stagione in cima alla lista dei trend femminili e adesso ballerine e scarpe Mary Jane fanno bella mostra di sé anche sulle passerelle maschili, come dimostrano le ultime sfilate. Su tutti Dior, che nelle ultime collezioni uomo conferma e consolida la tendenza, proponendo modelli che fanno eco alle pantofole da ballo e attingono alle tradizioni maschili dell'abbigliamento da sera. Già lo scorso anno Balenciaga aveva proposto la “Leopold Ballerina” in tonalità accese per uomo e Marc Jacobs, grande fan del brand, le ha poi rese virali con una serie di post sui social che lo ritraevano a Parigi con indosso le Leopold turchesi. Grande classico del guardaroba femminile hanno, dunque, preso il sopravvento anche in quello maschile già nel 2023 apparendo in sfilate come Sandy Liang e Miu Miu.

Gli uomini sono pronti a indossare le ballerine?

E' opinione diffusa che gli uomini non abbiano mai trovato le ballerine particolarmente sexy ai piedi delle donne, viene da chiedersi, quindi, quanti e quanto siano pronti a impossessarsene. Da sempre ai piedi dei danzatori, adesso fanno il loro ingresso fra le strade e sui red carpet. Questione di gusto, certamente, ma anche di appeal. Se Balenciaga (come accade spesso nelle ultime stagioni) ha avuto il merito di rendere virale il fenomeno sui social con le Leopold grazie alla collaborazione di Marc Jacobs, quest'anno assistiamo alla loro diffusione su quasi tutte le passerelle dedicate alla moda uomo. Del resto il costume di natura esplora territori nuovi e le tematiche genderless hanno spalancato limiti e confini. E se per molti resta un'opzione da non prendere assolutamente in considerazione, gli stilisti le stanno inserendo con decisione nelle proprie collezioni, trovando il plauso di alcuni dei principali protagonisti dello streetstyle nelle capitali della moda. L'uomo da MSGM indossa felpa, pantaloncini formato slip e ballerine, mentre a Parigi Bachelor Of Arts le abbina a short e canotta metallica simile a una corazza. E anche tra il pubblico, uomini in jeans e giacca nera apparivano super cool con le ballerine ai piedi, portate senza calzini o con, strizzando l'occhio al look esibito da Marc Jacobs durante la New York Fashion Week. Strizzano decisamente l'occhio alla danza le ballerine flat proposte da GCDS, in giallo tenue e decorate di bottoni, con cinturino in stile Luigi XVI. Outfit total black anche qui con gli short e le ballerine in abbinamento alle calze lunghe da Officine Générale che le propone super minimaliste e con l'elastico che abbraccia il piede. E poi il già citato Dior che ne ha proposte varie versioni: nere abbinate alle calze rosse e color cipria carico con elastici incrociati sul collo del piede, anche qui in combinazione con calzini stavolta color sabbia.

Gli “anticipatori” da Gucci a Luke e Lucie Meier

Se, dunque, fino a qualche tempo fa, i danzatori classici erano gli unici uomini a cui era consentito indossare le ballerine senza suscitare curiosità negli osservatori, adesso la calzatura tipica del guardaroba femminile si propone come calzatura trendy negli outfit dedicati al sesso maschile. Come tutte le novità anche questa nasce sulla scia di alcuni lanci degli anni passati. Alessandro Michele, pioniere del genderless style e designer visionario, aveva infatti presentato ballerine per l'uomo già per la sfilata della Spring Summer 2016 di Gucci, brand di cui è stato uno storico e indimenticabile direttore creativo. Tra i fautori di una moda senza confini netti tra quella maschile e quella femminile, il duo di stilisti di culto, Luke e Lucie Meier che ha messo le ballerine in abbinamento a quasi tutti i look della collezione maschile Spring/Summer del 2020 presentata a Parigi nell'estate del 2019. Le calzature flat, modello ballerina sono un must anche delle collezioni di Jil Sander, mentre i modelli Mary Jane sono comparsi, in varie versioni, da Fendi nella stagione 2022-2023: le scarpe dal sapore vittoriano e dal fascino sempreverde, sono state proposte con calzettoni e calze decorate. Non resta che provare, per cedere alla tendenza più discussa del momento.