Antony Morato alla Leopolda. Shopping giallo in Rinascente

Non solo fiera, ma anche tantissimi eventi in città in occasione di Pitti Uomo 106. Ad esempio l’estate di Antony Morato passa anche da Firenze con un grande evento di musica techno: domani, 12 giugno, alla Stazione Leopolda verrà proclamato il vincitore del contest ’The Sound of Unity’, immaginato da

Antony Morato, che sarà poi ospite d’eccezione di una speciale serata all’Amnesia di Ibiza. La serata evento speciale si terrà alla presenza degli ambassadors del progetto – il direttore artistico Lele Sacchi e il Dj Andrea Oliva – oltre a una line-up di ospiti che si alterneranno alla consolle e ai finalisti del contest.

Sempre in centro a Firenze, alla Rinascente in Piazza della Repubblica, ecco ’Yellow thursday in Rinascente’, giornata di eventi legata al tema di questa edizione ’Pitti Lemon’. A partire dalle 8.30 di giovedì 13

giugno, la terrazza ToscaNino al quarto piano ospiterà la ’Yellow Breakfast’, riservata alla stampa e ai buyer;

e sempre giovedì 13, alle 20.00, Rinascente Firenze aprirà le sue porte per la ’Yellow Shopping Night’,

una speciale serata di shopping e intrattenimento.