All’asta la tuta con le mezzelune di Beyoncé indossata nel Visual Album "Black is King"

Correva il 1923 quando Walt Disney e suo fratello Roy fondavano i Disney Brothers Cartoon Studio. Da allora sono passati 100 anni, l’anniversario cadrà esattamente il prossimo 16 ottobre, e la “casa di Topolino” non si è certo fatta scappare l’occasione per festeggiare i suoi 100 anni vissuti sulle ali della fantasia. Alle celebrazioni si sono uniti luminosi talenti del mondo della moda, del cinema, della musica e dell'arte. Tra loro la superstar Beyoncé che ha voluto contribuire mettendo all’asta l’iconica tuta indossata nel Visual Album “Black is King”.

La tuta firmata da Marine Serre

Diventata un vero e proprio sogno del cassetto per molto donne – dopo l’uscita del singolo “Already”, primo estratto da “Black is King” nell’estate del 2020 – la tuta con le mezzelune indossata da Beyoncé, in un solo weekend, secondo i dati raccolti dalla nota piattaforma di shopping Lyst in quel periodo, è salita in vetta alle ricerche con uno stratosferico +426%. La visionaria artista che ha creato questo capo iconico è Marine Serre, stilista francese classe 1991 nota per avere particolarmente a cuore le tematiche ambientali. Sin dagli inizi, infatti, le sue collezioni vengono per il 50% da materiali di riciclo.

Abiti e opere d’arte per la campagna Create 100

Create 100 è un’iniziativa globale che celebra la creatività e segna 100 anni di Storytelling Disney. I contributi Create 100 includono opere di ogni tipo, donate da artisti di fama mondiale. Oltre a quello di Beyoncé, si annoverano i nomi del fashion designer francese Christian Louboutin, della Global Creative Director di Swarovski Giovanna Engelbert, del virtuoso pianista cinese Lang Lang, del pioniere americano della moda Tommy Hilfiger (che propone una giacca da college e un vestito rosso da ballo) e del celebre artista brasiliano Vik Muniz. Semplicemente irresistibile (chissà quanti proveranno ad accaparrarsela) la maglia con Topolino della linea Recicla di Maison Margiela. Non mancano i contributi dei creativi di casa Disney, da Kevin Feige (Marvel Studios) a Jennifer Lee (Walt Disney Animation Studios), da Jon Landau (Lightstorm Entertainment) a Pete Docter (Pixar Animation Studios).

Create 100 e Make-A-Wish

Per supportare l’iniziativa Create 100, Disney ha donato a Make-A-Wish® 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. In oltre 40 anni, Disney e Make-A-Wish® hanno aiutato oltre 150.000 bambine e bambini in tutto il mondo. I desideri che la campagna ha finanziato sono variegati e includono esperienze di shopping, visite agli Studios, soggiorni presso parchi e resort, crociere, incontri con star, esperienze sportive e altro ancora. Un impegno che ha reso Disney il principale realizzatore di desideri per Make-A-Wish® al mondo.

L’asta online aperta a tutti

A partire dal 12 ottobre i fan di tutto il mondo potranno partecipare all’asta provando ad aggiudicarsi oggetti ed esperienze ispirati al legame di ciascun creatore con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century. L’asta coinvolgerà 18 Paesi e si concluderà il 30 ottobre. I ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish®. Qui le informazioni per partecipare e per vedere gli oggetti all’asta.