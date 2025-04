Bilancia digitale Lepulse: la più venduta su Amazon, oggi in promozione ad un prezzo speciale

La bilancia digitale Lepulse rappresenta una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per chi desidera monitorare la propria salute in modo completo e accurato. Disponibile su Amazon al prezzo di 50,99€, scontato rispetto al prezzo originale di 59,99€, questo dispositivo si distingue per l’ampia gamma di funzionalità integrate e per il design compatto e moderno.

Bilancia digitale pesapersone Lepulse in offerta su Amazon

Grazie alla sua capacità di misurare quindici parametri corporei, tra cui BMI, massa muscolare, percentuale di grasso corporeo, idratazione e persino la frequenza cardiaca, questa bilancia va ben oltre la semplice rilevazione del peso. Il merito è dei sensori G ad alta sensibilità e della tecnologia BIA (Bioelectrical Impedance Analysis), che garantiscono una precisione di misurazione con una tolleranza di soli 50 grammi, supportando fino a 180 kg di peso massimo.

Adatta a tutta la famiglia, la bilancia digitale Lepulse supporta fino a 24 profili utente, con un sistema di riconoscimento automatico che identifica ogni membro. Tra le modalità disponibili, spiccano quella bebè, ideale per monitorare la crescita dei più piccoli, e quella atleta, pensata per chi cerca misurazioni più professionali.

Un altro elemento distintivo della bilancia Lepulse è il display a colori VA, che consente di visualizzare in modo chiaro e immediato otto indicatori principali direttamente sul dispositivo, senza dover necessariamente utilizzare lo smartphone. Tuttavia, per chi preferisce un monitoraggio più approfondito, la bilancia si integra perfettamente con l’app Fitdays. Quest’ultima permette di sincronizzare automaticamente i dati con i principali ecosistemi fitness, come Apple Health, Google Fit, Fitbit e Samsung Health, offrendo una panoramica dettagliata dei progressi tramite grafici intuitivi.

La bilancia​​​​​​ Lepulse è una soluzione completa per chi desidera migliorare il proprio stile di vita attraverso un monitoraggio dettagliato e personalizzato. La trovi su Amazon a soli 50,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.