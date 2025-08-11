Philips Airfryer Serie 2000 in offerta: cucina sana e gustosa a meno di 70€

Una soluzione intelligente per la cucina di tutti i giorni

Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 4,2L, 1500W, Tecnologia RapidAir, Touchscreen digitale, 13 modalità, 9 funzioni preimpostate, Fino al 90% di grassi in meno, Nero (NA229/00) 69.99 € 89.99 22% Vedi l'offerta

Capacità e versatilità a portata di mano

Efficienza e sicurezza sempre al primo posto

Vuoi scoprire il modo più semplice per portare in tavola piatti croccanti e saporiti senza sensi di colpa? La risposta è questaorasu Amazon a soli, con uno sconto immediato di 20 euro rispetto al prezzo di listino. Una proposta che merita attenzione, soprattutto per chi desidera unire gusto e leggerezza nella routine quotidiana.La Philips Airfryer Serie 2000 non è soltanto un piccolo elettrodomestico, ma un vero e proprio alleato per chi vuole rivoluzionare il modo di cucinare., l’aria calda viene distribuita in modo uniforme all’interno del cestello, garantendo una cottura omogenea e una croccantezza irresistibile. Patatine dorate, cosce di pollo succose o verdure grigliate: ogni piatto mantiene il suo sapore autentico, ma conrispetto alle fritture tradizionali.Uno degli aspetti che colpisce di questa friggitrice ad aria è la sua, perfetta per preparare porzioni abbondanti senza dover fare più cicli di cottura. Che tu abbia ospiti a cena o debba soddisfare la fame di tutta la famiglia, potrai cuocere fino a 500 grammi di patatine o sei cosce di pollo in un solo passaggio. E non finisce qui: la Serie 2000 si distingue per la sua, offrendo ben 13 modalità di cottura che spaziano dalla grigliatura alla tostatura, fino alla funzione forno. In pratica, un unico apparecchio per dare libero sfogo alla creatività in cucina.Utilizzare la Philips Airfryer Serie 2000 è davvero intuitivo, grazie ale ai 9 programmi preimpostati. Non serve essere chef esperti per ottenere risultati da veri professionisti: basta selezionare la modalità desiderata e lasciare che la tecnologia faccia il resto. Anche la pulizia non sarà più un problema: le superfici antiaderenti e i componenti lavabili in lavastoviglie rendono tutto più semplice, lasciandoti più tempo per goderti ciò che hai preparato. Nonostante la sua generosa capacità, questa friggitrice ad aria vanta(36,8 x 27,3 x 29,3 cm) e un peso inferiore ai 4 kg, adattandosi facilmente a qualsiasi cucina. La combinazione di plastica resistente, acciaio inox e metallo assicura solidità e lunga durata nel tempo, senza rinunciare a un’estetica elegante e moderna nella classica colorazione nera.Con un consumo di 1500 watt, la Philips Airfryer Serie 2000 riesce a coniugare prestazioni elevate ed efficienza energetica. Loe il controllo della temperatura integrato aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, permettendoti di cucinare in tutta tranquillità. Chi è alla ricerca di una soluzione pratica per mangiare in modo più sano, senza rinunciare al piacere della buona tavola, trova in questa offerta un’occasione da cogliere al volo.: un piccolo investimento che può davvero fare la differenza tra la solita routine e una nuova esperienza di gusto, leggerezza e praticità.