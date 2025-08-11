Questo è il decespugliatore che funziona anche come tagliabordi e mini‑motozappa: scopri l’offerta (-16%)

Per chi desidera prendersi cura del proprio giardino senza rinunciare alla praticità, il tagliabordi a batteria WORX WG163E.9 si propone come una soluzione interessante, anche grazie alla promozione attualmente disponibile su Amazon. Con uno sconto di circa 16 euro rispetto al prezzo di listino, il dispositivo viene offerto a una cifra che lo rende ancora più accessibile. Di fatto, costa solo 58,69€, IVA inclusa, spese di spedizione comprese.

Tagliabordi worx wg163e.9: praticità e precisione per la cura degli spazi verdi

Il WORX WG163E.9 si distingue per un approccio orientato alla semplicità d’uso e alla leggerezza. Il suo peso contenuto, pari a soli 2 kg, rappresenta un vantaggio concreto per chi preferisce lavorare senza affaticarsi, anche durante sessioni prolungate. La struttura è realizzata in alluminio ultraleggero, soluzione che agevola non solo la maneggevolezza, ma anche il trasporto e lo stoccaggio in spazi ridotti.

Uno degli aspetti più rilevanti è la presenza di una impugnatura ergonomica, progettata per ridurre lo stress sulle mani e sui polsi durante l’utilizzo. Il sistema di alimentazione automatica del filo consente di operare in modo continuativo, senza la necessità di frequenti interruzioni per regolare il filo di taglio.

Il modello in questione offre una doppia funzionalità: oltre alla classica funzione di decespugliatore, è possibile trasformare il dispositivo in un preciso tagliabordi. La testa orientabile e la ruota di supporto removibile permettono di adattare rapidamente lo strumento alle diverse esigenze, risultando particolarmente utili sia per le superfici piane sia per le rifiniture lungo i bordi e le aiuole.

WORX WG163E.9 rappresenta una proposta concreta per chi cerca uno strumento affidabile e versatile per la manutenzione del verde domestico. L’attuale promozione su Amazon ne aumenta l’attrattiva, soprattutto per chi desidera dotarsi di un attrezzo efficiente senza eccessivi ingombri e con la comodità della batteria. Costa solo 58,69€ su Amazon.

