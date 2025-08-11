Philips Airfryer Serie 2000 in offerta: cucina sana e gustosa a meno di 70€

Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 4,2L, 1500W, Tecnologia RapidAir, Touchscreen digitale, 13 modalità, 9 funzioni preimpostate, Fino al 90% di grassi in meno, Nero (NA229/00)

Capacità e versatilità a portata di mano

Uno degli aspetti che colpisce di questa friggitrice ad aria è la sua, perfetta per preparare porzioni abbondanti senza dover fare più cicli di cottura. Che tu abbia ospiti a cena o debba soddisfare la fame di tutta la famiglia, potrai cuocere fino a 500 grammi di patatine o sei cosce di pollo in un solo passaggio. E non finisce qui: la Serie 2000 si distingue per la sua, offrendo ben 13 modalità di cottura che spaziano dalla grigliatura alla tostatura, fino alla funzione forno. In pratica, un unico apparecchio per dare libero sfogo alla creatività in cucina.

Utilizzare la Philips Airfryer Serie 2000 è davvero intuitivo, grazie al pannello touchscreen digitale e ai 9 programmi preimpostati. Non serve essere chef esperti per ottenere risultati da veri professionisti: basta selezionare la modalità desiderata e lasciare che la tecnologia faccia il resto. Anche la pulizia non sarà più un problema: le superfici antiaderenti e i componenti lavabili in lavastoviglie rendono tutto più semplice, lasciandoti più tempo per goderti ciò che hai preparato.

Nonostante la sua generosa capacità, questa friggitrice ad aria vanta dimensioni contenute (36,8 x 27,3 x 29,3 cm) e un peso inferiore ai 4 kg, adattandosi facilmente a qualsiasi cucina. La combinazione di plastica resistente, acciaio inox e metallo assicura solidità e lunga durata nel tempo, senza rinunciare a un’estetica elegante e moderna nella classica colorazione nera.

Efficienza e sicurezza sempre al primo posto

Con un consumo di 1500 watt, la Philips Airfryer Serie 2000 riesce a coniugare prestazioni elevate ed efficienza energetica. Lo spegnimento automatico e il controllo della temperatura integrato aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, permettendoti di cucinare in tutta tranquillità.

Chi è alla ricerca di una soluzione pratica per mangiare in modo più sano, senza rinunciare al piacere della buona tavola, trova in questa offerta un’occasione da cogliere al volo. Approfitta subito dello sconto su Amazon e porta in cucina la Philips Airfryer Serie 2000: un piccolo investimento che può davvero fare la differenza tra la solita routine e una nuova esperienza di gusto, leggerezza e praticità.

