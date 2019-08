Roma, 30 agosto 2019 - Sono sempre più precise le previsioni meteo per i primi giorni della prossima settimana, quando l'estate subirà un durissimo colpo. Anche 3bmeteo.com conferma maltempo e temperature in calo all'inizio della prossima settimana al Nord, e nei giorni successivi anche al Centro e al Sud. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, al prossimo weekend, al tempo a tratti instabile per la presenza di una depressione in quota sul basso Tirreno, seguirà un ulteriore peggioramento per la discesa di un fronte freddo (il contatto di una massa d'aria fredda con masse d'aria più calde) dalla Francia.

Il ribaltone meteo di lunedì

Gli effetti del ribaltone saranno importanti. "Lunedì - spiega - il fronte valicherà le Alpi dove innescherà piogge e temporali che si propagheranno rapidamente alla Val Padana, soprattutto alle aree centro-orientali e all'Emilia (qui anche violenti), sconfinando alla Liguria di Levante. Il fronte aggancerà contemporaneamente la saccatura tirrenica innescando anche diffusi temporali al Centro Sud". Martedì il fronte continuerà a scendere di latitudine, abbandonando il Nord Italia e coinvolgendo il Centro Sud con piogge, temporali localmente forti e temperature in diminuzione. Mercoledì la depressione che piloterà il vortice si porterà sul basso Tirreno e il fronte associato agirà sulle regioni meridionali, dando luogo a rovesci e temporali sparsi che potranno coinvolgere anche il medio Adriatico.

Nuovo maltempo da giovedì 5 settembre

Altrove l'alta pressione in temporaneo rinforzo da Ovest avrà ripristinato condizioni di tempo più stabile con temperature in ripresa. Ma si tratterà probabilmente di un ripristino solo temporaneo, in quanto tra giovedì e venerdì, conclude Badellino, "potrebbe essere la volta di un nuovo affondo fresco e perturbato dalla Francia, con ripresa del maltempo in estensione dal Nord al Sud e con temperature in nuova diminuzione".

Crollo delle temperature

Anche ilMeteo.it, in linea con quanto aveva già anticipato nei giorni scorsi, afferma che "temporali, localmente molto forti e con pericolo di grandine, sospinti da impetuosi venti di Maestrale e in serata dall'ingresso impetuoso della Bora, colpiranno tutto il Nord, il Centro e via via anche le regioni meridionali tirreniche. Particolare attenzione al Nord Est dove sono attese precipitazioni piuttosto forti nel corso delle ore serali; con l'arrivo di venti più freschi settentrionali le temperature subiranno una repentina diminuzione, anche di 12 gradi, soprattutto Nord Est e su tutta la fascia adriatica". Le mappe disponibili sui due siti specializzati, al momento, evidenziano pesanti precipitazioni (come già detto) in particolare sull'Emilia Romagna, ma a seguire anche sulla costa adriatica tra Marche e Abruzzo. Per una maggiore precisione però meglio seguire le evoluzioni dei modelli e gli aggiornamenti collegati.

Meteo Comunicato Ufficiale Urgente: CROLLA TUTTO Prima del Previsto, Ecco QUANDO! Vi Sveliamo i nostri TIMORI » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/RW5MLynqH5 #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 30 agosto 2019

Il focus sul prossimo weekend

Andando a ritroso: nel corso del fine settimana passeremo rapidamente dal sole ai temporali, in un contesto tuttavia ancora un po' caldo su tutto il Paese. Domani un vasto vortice instabile scenderà dal Nord Europa, avvicinandosi all'Italia: piogge anche di moderata intensità interesseranno il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria di ponente. La situazione risulterà più complessa sulla Sardegna, dove, a causa dei contrasti termici, potrebbero venirsi a creare condizioni potenzialmente pericolose. Domenica 1 settembre invece il maltempo si estenderà a buona parte delle regioni centro-settentrionali, con rovesci temporaleschi localmente intensi. Da un punto di vista termico, il clima sarà ancora piuttosto caldo su tutto il Paese, ma questo scenario come abbiamo vistonon durerà ancora molto.

Previsioni del tempo di sabato 31 agosto

Nord Ovest

Partenza abbastanza soleggiata, poi dal pomeriggio temporali su Alpi e Appennino ligure, che potrebbero toccare anche le pianure, specie in Piemonte. Fenomeni in attenuazione verso sera. Stabili le massime, con 32° a Milano e 31° a Torino.

Nord Est

Temporali pomeridiani sui rilievi alpini e sull'Appennino emiliano, con parziale coinvolgimento delle zone di pianura, per il resto alternanza di cielo nuvoloso e belle schiarite. Nonostante le piogge, il caldo non molla: previsti 32° a Bologna e 31° a Venezia.

Centro

Nuvole sparse un po' ovunque, con peggioramenti e temporali su Toscana e lungo l'Appennino a partire da metà giornata. In gran parte della Sardegna brutto tempo in arrivo già dal mattino. Il clima è ancora caldo, e porta 33° a Firenze e 32° a Roma.

Sud e Isole

Situazione instabile in Meridione, dove si preannunciano rovesci e temporali diurni sui rilievi appenninici, con probabili sconfinamenti fino alle coste tirreniche. Piogge anche nei settori interni della Sicilia, altrove prevalenza di sole. 30° a Bari e 33° a Palermo.

