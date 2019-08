Roma, 29 agosto 2019 - Dopo le prime tendenze emerse nei giorni scorsi è ormai ufficiale: crolla l'estate tra il prossimo weekend e i primi giorni di settembre. I dettagli delle previsioni meteo non sono ancora 'stabili', comunque Meteo Expert- Meteo.it parla di due perturbazioni che investiranno l'Italia tra sabato e lunedì. "A rischio - spiegano - saranno, inizialmente, le aree montuose e interne: a livello di regioni, sabato la più colpita dal maltempo sarà la Sardegna, dove si potranno formare temporali anche di forte intensità. Nel corso del pomeriggio è previsto lo sviluppo di rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Umbria e zone interne di Toscana, Lazio e Sicilia. Tra domenica pomeriggio e l'inizio della prossima settimana il maltempo interesserà il Centro Nord e la Sicilia". Il peggioramento sarà il risultato dell'azione congiunta di due nuove perturbazioni: la prima si formerà tra l'entroterra algerino e il Mediterraneo occidentale per poi risalire sabato verso la Sardegna e tra domenica e lunedì verso il Centro Sud e la Sicilia; l'altra è di origine nord atlantica: investirà l'Italia settentrionale nella giornata di lunedì e successivamente scivolerà lungo la Penisola.

Maltempo, attenzione in Sardegna

Anche ilMeteo.it ribadisce la linea già anticipata nei giorni scorsi: nel fine settimana è atteso un vero e proprio ribaltone delle condizioni meterologiche e passeremo direttamente dal sole a un'ondata di temporali anche forti. Ilmeteo.it dice che sabato le prime piogge si verificheranno già in mattinata tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Attenzione sulla Sardegna - spiegano gli esperti - dove potrebbero verificarsi condizioni potenzialmente pericolose a causa dei contrasti termici e della tanta energia in gioco (mare ancora caldo che fornisce umidità all'atmosfera). Non sono da escludere violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento. Sul resto dell'Italia invece avremo una prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso con temperature più che gradevoli.

#meteo #toscana fino a sabato condizioni di moderata instabilità pomeridiana associata a locali rovesci o brevi temporali; peggiora domenica e lunedì. https://t.co/1zraJrKxrB — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 29 agosto 2019

Le previsioni del tempo: da domenica il ribaltone

Ma un ulteriore peggioramento è previsto per domenica 1 settembre, la giornata della svolta autunnale - sottolinea ilMeteo.it -: il maltempo si estenderà a buona parte delle regioni del centro-settentrionali, con possibilità di rovesci temporaleschi in particolare sulle coste tirreniche tra Liguria, Toscana, Lazio e fin sulla Campania (piogge e temporali fino a Napoli). Possibili dei nubifragi anche sulle città di Roma e Firenze. Nel contempo si verificherà anche un drastico calo delle temperature, che si porteranno al di sotto delle medie stagionali.

Meteo Comunicato Ufficiale Urgente: CROLLA TUTTO Prima del Previsto,Ecco QUANDO! Vi confidiamo la nostra PAURA » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/sz9MbpBFM7 #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 29 agosto 2019

Cinema, i film da vedere nel weekend 30 agosto - 1 settembre. I trailer

Ancora peggio lunedì 2 settembre quando "altri temporali, localmente molto forti e con pericolo di grandine, sospinti da impetuosi venti di Maestrale e in serata dall'ingresso impetuoso della Bora, colpiranno tutto il Nord, il Centro e via via anche le regioni meridionali tirreniche". Anche le mappe di 3bmeteo al momento illustrano una configurazione simile. Sarà una situazione da tenere monitorata, anche in fase di avvicinamento. Insomma, meglio tenersi aggiornati.

Passo indietro: il meteo di venerdì 30 agosto

Nord Ovest

Prevalenza di sole su tutte le regioni, con qualche annuvolamento a partire dal pomeriggio sui rilievi alpini, in presenza di isolati temporali. Il clima si mantiene caldo, anche per via delle temperature in leggero aumento. Previsti 33° a Milano e 32° a Torino.



Nord Est

Bel tempo diffuso, al netto di peggioramenti pomeridiani sulle Alpi, accompagnati da probabili temporali, che promettono comunque di attenuarsi in serata. Temperature ancora molto estive, con 33° a Bologna e 30° a Venezia.



Centro

Partenza all'insegna del sole e poi irruzione dell'instabilità nel pomeriggio, con temporali in arrivo su Toscana, Lazio e più in generale su tutti gli Appennini. Rovesci a metà giornata anche sulla Sardegna centro meridionale. Massime mediamente sopra i 30°: attesi 33° a Firenze e 32° a Roma.



Sud e Isole

Temporali diurni su Sicilia e sulle zone interne di Campania e Basilicata, con possibile estensione dei fenomeni lungo le coste tirreniche. Per il resto nubi in aumento alternate a belle schiarite. Clima comunque caldo: si preannunciano 30° a Napoli, Bari e Palermo.