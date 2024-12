L'aria gelida artica piomba sull'Europa. Gli effetti sull'Italia: le previsioni meteo

Roma, 3 dicembre 2024 - L'europa sta per piombare in una fase di duro inverno. Sul Vecchio Continente ha cominciato ad affluire aria freddissima di origine artica che inizia a raffreddare il clima su molti Stati. "Nella giornata di domenica - scrive 3bmeteo - il fronte freddo associato scaricherà piogge e rovesci anche abbondanti su Francia, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, nevicherà a bassa quota sui versanti settentrionali delle Alpi. La neve potrebbe imbiancare città come Ginevra, Berna e Vienna. Coinvolti dall'instabilità anche i paesi balcanici (ecco la mappa di 3bmeteo con le previsioni per tutta Europa). L'irruzione fredda sarà accompagnata da venti mediamente settentrionali che potranno risultare addirittura tempestosi con raffiche di oltre 100km/h, fin sul Mediterraneo". Intanto il cambio di circolazione a livello europeo sta favorendo l'arrivo di una perturbazione atlantica sull'Italia. Dicembre, insomma, partià con diverse novità sul fronte meteo, dopo un periodo all'insegna di una generale stabilità.