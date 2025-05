In arrivo in Italia il Ciclone Mediterraneo: porterà piogge e temporali, ecco dove colpirà

Un’insolita ondata di maltempo si prepara a sconvolgere l’Italia a metà maggio 2025, con l’arrivo di un ciclone mediterraneo che porterà piogge intense, temporali e venti forti su gran parte della penisola. Questo fenomeno, definito dagli esperti come un “ciclone ballerino” per la sua natura instabile e imprevedibile, segna una brusca interruzione della stabilità primaverile, riportando condizioni più tipiche dell’autunno. In questo articolo, analizziamo in dettaglio l’evoluzione del meteo nei prossimi giorni, le cause di questa perturbazione e le precauzioni da adottare, con previsioni specifiche per Nord, Centro, Sud Italia e Isole maggiori.

Un Ciclone Mediterraneo in azione: le cause del maltempo

Il mese di maggio 2025 si sta rivelando particolarmente capriccioso dal punto di vista meteorologico. Secondo gli esperti, l’instabilità è dovuta a un campo di alta pressione posizionato sulle Azzorre, che lascia spazio a una serie di depressioni atlantiche e mediterranee. Queste depressioni, combinandosi con l’aria calda presente sul Mediterraneo, stanno generando un vortice ciclonico particolarmente intenso, capace di provocare piogge torrenziali, temporali e venti che in alcune aree potrebbero superare i 100 km/h.

Questo ciclone, che si formerà tra il 14 e il 15 maggio, colpirà con maggiore forza il Centro-Sud e le Isole, ma non risparmierà il Nord, dove sono attesi fenomeni localmente intensi. L’instabilità è aggravata dalla presenza di due potenziali cicloni tropicali-like (TLC), strutture rare per il Mediterraneo, che potrebbero accentuare il rischio di alluvioni lampo e tempeste. La situazione richiama l’attenzione su eventi estremi del passato, come la tempesta “Minerva” del 2023, che causò gravi disagi in Emilia-Romagna.

Previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni

Ecco un’analisi dettagliata delle previsioni meteo per i prossimi giorni, suddivise per macroaree geografiche, basate su modelli meteorologici aggiornati.

Nord Italia

Martedì 13 maggio: tempo instabile con piogge sparse e temporali, particolarmente intensi su Piemonte, Lombardia e Veneto. Le Alpi e le Prealpi saranno le zone più colpite, con possibili grandinate e venti forti di Libeccio. Temperature in calo, con massime tra 15 e 18°C.

Mercoledì 14 maggio: peggioramento ulteriore, con rovesci diffusi e rischio di nubifragi su Liguria e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni saranno più intensi nel pomeriggio, con mari molto mossi. Temperature stazionarie.

Giovedì 15 maggio: Miglioramento graduale, ma ancora piogge residue su Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Il sole farà capolino in Piemonte e Valle d’Aosta, ma con temperature fresche (12-16°C).

Centro Italia

Martedì 13 maggio: cielo coperto con piogge moderate su Toscana, Umbria e Marche. Temporali isolati nel Lazio, specie nelle zone interne. Venti di Scirocco in rinforzo, con mari mossi. Temperature tra 16 e 20°C.

Mercoledì 14 maggio: il ciclone mediterraneo inizia a farsi sentire, con piogge intense e temporali su Abruzzo e Molise. Rischio di allagamenti nelle zone costiere. Venti forti, con raffiche fino a 80 km/h.

Giovedì 15 maggio: maltempo persistente, con precipitazioni abbondanti su tutte le regioni centrali. Possibili criticità idrogeologiche in Umbria e Marche. Temperature in lieve calo (14-18°C).

Sud Italia e isole maggiori

Martedì 13 maggio: inizio della perturbazione con piogge sparse su Campania, Puglia e Sardegna. In Sicilia, tempo variabile con schiarite. Temperature ancora miti, tra 18 e 22°C.

Mercoledì 14 maggio: arrivo del ciclone con piogge torrenziali e temporali su Calabria, Basilicata e Sicilia orientale. In Sardegna, venti molto forti con raffiche oltre i 100 km/h. Mari agitati, rischio di mareggiate.

Giovedì 15 maggio: condizioni critiche, con precipitazioni intense su tutto il Sud e le Isole. La Sicilia orientale e la Calabria ionica saranno le aree più a rischio per nubifragi e alluvioni. Temperature in netto calo (13-17°C).

Tendenze per il Weekend (17-18 maggio)

Secondo le proiezioni, il ciclone mediterraneo inizierà a perdere forza verso il fine settimana, lasciando spazio a un graduale miglioramento. Il Nord vedrà un ritorno del sole già da sabato, mentre al Centro-Sud le piogge si attenueranno, con schiarite più ampie domenica. Le temperature torneranno a salire, raggiungendo valori tipici della primavera (18-24°C su gran parte del Paese).

Impatti e precauzioni: come prepararsi al maltempo

L’arrivo del ciclone mediterraneo richiede attenzione, soprattutto nelle regioni più esposte. Le autorità hanno già diramato allerte meteo, con possibili bollini arancioni o rossi per rischio idrogeologico e idraulico in alcune zone del Centro-Sud. Ecco alcune raccomandazioni per i cittadini:

Monitorare i bollettini meteo : seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e della Protezione Civile.

: seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e della Protezione Civile. Evitare zone a rischio : tenersi lontani da fiumi, torrenti e aree soggette ad allagamenti.

: tenersi lontani da fiumi, torrenti e aree soggette ad allagamenti. Prepararsi ai venti forti : fissare oggetti all’aperto e prestare attenzione durante gli spostamenti.

: fissare oggetti all’aperto e prestare attenzione durante gli spostamenti. Proteggere le abitazioni: controllare grondaie e tetti per prevenire infiltrazioni d’acqua.

Le località turistiche, già colpite da episodi di maltempo in passato, stanno lavorando per garantire l’accessibilità, ma i viaggiatori sono invitati a verificare le condizioni meteo prima di partire.

Un maggio anomalo: cosa aspettarci nelle prossime settimane

Il ciclone di metà maggio non sarà un episodio isolato. Secondo i meteorologi, l’instabilità potrebbe persistere per gran parte del mese, alternando fasi di maltempo a brevi ondate di calore. Questo pattern è dovuto a una configurazione atmosferica anomala, con l’alta pressione delle Azzorre che fatica a stabilizzarsi sul Mediterraneo. Se da un lato questo garantisce una primavera dinamica, dall’altro aumenta il rischio di eventi estremi, come nubifragi e grandinate.