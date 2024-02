Svolta neve e pioggia, colpo di coda dell’inverno ‘fantasma’: le previsioni. E l’aria ringrazia

Roma, 21 febbraio 2024 – L’anticiclone e il caldo anomalo hanno le ore contate e l’aria ringrazia. Da domani arriva infatti un ciclone in discesa dalla Scozia, che porterà freddo, pioggia e neve, con il clou previsto per venerdì. Il lato positivo è che le piogge porteranno un sensibile miglioramento della qualità dell'aria e sono utili per le zone che soffrono ancora di siccità.

Giovedì neve oltre i 1400 metri

“Dopo un mercoledì soleggiato e mite, salvi ultimi rovesci al sud, la giornata di giovedì inizierà con qualche rovescio al Nord-Ovest in rapido trasferimento verso il Triveneto: sono attese nevicate sulle Alpi a quote medio-alte per febbraio, oltre i 1400-1500 metri", afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, che conferma l’arrivo di una massa d’aria decisamente meno calda rispetto agli ultimi 10 giorni.

Anche gli esperti di 3bmeteo – che ha rinnovato sito web e app introducendo un nuovo modo di comunicare le previsioni ai singoli utenti – confermano che la svolta arriverà domani, giovedì 22 febbraio.

Secondo Davide Sironi, “un sistema depressionario di matrice Nord-Atlantica scalzerà l'anticiclone dall'Europa, favorendo così l'ingresso di fronti perturbati sull'Italia". "Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro-Nord tra giovedì e sabato portando precipitazioni diffuse e abbondanti su Lombardia, Triveneto e regioni tirreniche", spiega il meteorologo.

Da domani tornano le piogge

Allerta arancione in Emilia-Romagna

Venerdì anche mezzo metro di neve sulle Alpi

Ma sarà venerdì il clou del ciclone, di lontana estrazione polare, che spingerà la quota neve verso il basso con fiocchi in arrivo anche sull'Appennino (qui le previsioni per la Toscana). “Avremo un colpo di coda di un inverno che non c'è stato… Di un fantasma, di un inverno che, al di là di brevi fasi, non è esistito: la siccità in Sicilia, in Sardegna, Calabria e Piemonte è la firma del fantasma inverno 2023-24”, continua Tedici. “La neve sarà molto abbondante sulle Alpi centro-orientali, oltre mezzo metro di neve fresca in 24 ore!”.

La mappa giorno per giorno

Sabato vento, piogge e neve

Le precipitazioni raggiungeranno anche il Centro e parte del Sud, dando inizio ad un weekend molto instabile e ventoso. Sabato sono infatti attesi ancora venti forti a rotazione ciclonica, piogge e neve in montagna da Nord a Sud.

"Torneremo a respirare”

''Nel fine settimana è anche atteso un calo delle temperature non particolarmente intenso'', dice Andrea Giuliacci de ilmeteo.it precisando che ''non arriverà il gelo''. ''Non avremo più temperature da seconda parte di marzo ma torneranno sui valori normali per questo periodo'', aggiunge. ''L'aspetto veramente positivo è che ci sarà un sensibile miglioramento della qualità dell'aria - sottolinea - Domani comincerà a migliorare ma i livelli di inquinamento rimarranno comunque piuttosto alti al nord, scenderanno ma ancora con concentrazioni piuttosto alte. Bisognerà attendere venerdì perché la pioggia e la maggior ventilazione portino poi a rimuovere la gran parte degli inquinanti che in questo momento riempiono l'atmosfera''.

Le proiezioni per domenica

Domenica stando alle prime proiezioni, da confermare, il maltempo si concentrerà al meridione, ma un fronte occluso porterà ancora fenomeni anche al Nord in un contesto più freddo. "Adesso, alla fine della stagione, il ciclone polare proverà a riportare alcune sembianze di febbraio, con tantissima neve sulle Alpi e un calo delle temperature di 10 gradi e soprattutto con la pioggia lava-smog, in grado di ripulire l'aria inquinata”, conclude il meteorologo.

La prossima settimana

Giuliacci si spinge fino alla prossima settimana: ''Difficile dirlo già oggi ma le proiezioni ci dicono che anche l'inizio della prossima settimana rimarrà piuttosto perturbato. Non si vede infatti l'alta pressione tornare a occupare l'Italia o comunque a lambire la nostra penisola e quindi proteggerla dal passaggio di perturbazioni - continua - Questo significa che magari non passerà una perturbazione organizzata ma che su gran parte d'Italia vedremo ancora delle nuvole o delle piogge''.