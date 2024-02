Allarme smog in Pianura Padana, nel video dell’Esa l’impressionante nuvola rossa

Roma, 20 febbraio 2024 – L’allarme smog preoccupa diverse città italiane – Milano in testa – dove in questi ultimi giorni i valori hanno raggiunto livelli preoccupanti. Da oggi nel capoluogo lombardo l’inquinamento fa scattare misure speciali. Il superamento dei livelli di PM10 per 4 giorni consecutivi, in abbinamento con le previsioni meteo, spingono la regione ad adottare nuove regole - in particolare con limitazioni al traffico - in 9 province. Le norme non riguardano solo Milano - dove il sindaco Beppe Sala contesta il report che assegna alla città il terzo posto tra le più inquinate al mondo - ma anche Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.

Ma se si guarda il mese di gennaio, la Pianura Padana ha visto superare in molte occasioni la soglia critica fissata per l'inquinamento atmosferico, causando serie preoccupazioni per la salute dei suoi residenti. I dati provengono dal servizio europeo di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus noto come Cams, che monitora e prevede la qualità dell'aria su scala globale e regionale combinando osservazioni satellitari e sul posto di inquinanti atmosferici chiave

La nuvola rossa di smog nel video dell'Esa

In un video impressionante pubblicato sul sito dell’Esa (l’Agenzia spaziale europea) si vedono le fluttuazioni della nuvola rossa di smog dal primo a 31 gennaio 2024.

L’animazione mostra le concentrazioni orarie di PM10 in tutta la Pianura Padana nell’arco di un mese. Le concentrazioni più alte sono quelle rosso fuoco.

La regione, purtroppo, è alle prese con una sfida ambientale persistente, dal momento che supera regolarmente i limiti per le concentrazioni medie annuali di particolato fine, i cosiddetti PM10 e PM2.5, fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le fluttuazioni dello smog (la nuvola rossa)

La Pianura Padana è una regione densamente popolata e altamente industrializzata, con conseguente emissione di grandi quantità di inquinanti nell'atmosfera. La sua geografia e le sue caratteristiche meteorologiche esacerbano il problema: è infatti circondata dalle Alpi a Nord e dagli Appennini a Sud, creando un microclima che spesso intrappola gli inquinanti, soprattutto in determinate condizioni meteorologiche come le inversioni termiche, cioè quando l'aria calda sovrasta l'aria fredda, una situazione inusuale che agisce come il coperchio di una pentola. I mesi invernali sono quelli caratterizzati da qualità dell'aria peggiore, con concentrazioni elevate di PM10 e PM2.5 che possono causare malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e allergie. Il monitoraggio dei livelli di inquinamento è dunque fondamentale. A questo scopo, i satelliti Copernicus saranno presto affiancati dalla missione europea EarthCare, realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea con il contributo dell'Agenzia spaziale giapponese Jaxa. EarthCare, il cui lancio è previsto a maggio, è dedicata allo studio delle nuvole e del loro ruolo nel determinare il clima e contribuirà anche a migliorare la nostra comprensione delle dinamiche dell'inquinamento atmosferico. Il satellite è dotato di quattro diversi strumenti ed è la più complessa delle missioni Esa dedicate all'osservazione della Terra.