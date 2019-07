Roma, 23 luglio 2019 - Le previsioni meteo tolgono il fiato: direttamente dai deserti algerini, l'aria calda che è piombata sull'Italia è tale da infilarci a cuocere in un gigantesco forno, con le temperature che - tra oggi e domani - in alcune zone toccheranno anche i 40 gradi. I meteorologi non danno tregua ai nostalgici del clima temperato italico, e gli esperti di ILMeteo.it tracciano anche la mappa delle città da bollino rosso fuoco. Da parte sua il ministero della Salute mette 5 bollini rossi per domani e ben 13 nella giornata di giovedì.

Quanto durerà questa terza ondata di calore africano? Le previsioni del tempo concordano: tutto potrebbe ribaltarsi di nuovo nel weekend (e i fine settimana bagnati sembrano un must, ultimamente): 3Bmeteo prevede un break temporalesco e ILMeteo.it conferma la probabilità dell'esodo di fine luglio bagnato. Insomma, l'estate 2019, meteorologicamente parlando, è sempre più pazza: si passa dal caldo torrido al Burian nel tempo di un batter di ciglia. E potrebbero tornare anche le rovinose grandinate . quelle con chicchi giganti - che tanti danni hanno già fatto finora.

​Temperature record: le città a rischio 40 gradi

Tra le zone maggiormente coinvolte - segnala ILMeteo.it - ci sono "il Piemonte, la Lombardia, l'Alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi a scendere la Toscana, l'Umbria e locali tratti interni del Lazio". Ma ecco la lista delle città dove le temperature toccheranno i 39°-40°:

Al Nord - Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, Pavia, Verona, Reggio Emilia, Bologna, Padova e Bolzano. Più fresca, per modi di dire, Milano dove si toccheranno picchi di 38°.

Al Centro - Fra le città più roventi troveremo Firenze, Prato, Pistoia e Terni sempre con picchi intorno ai 39/40°C. Farà comunque molto caldo anche sul resto del Paese, come ad esempio a Roma, dove avremo massime intorno ai 36/37°C.

Al Sud - Canicola un po' meno intensa sui "settori adriatici del Centro e del Sud dove i termometri non saliranno così vertiginosamente". Il forte aumento dell'afa che avvolgerà in modo evidente gran parte del Paese contribuirà a mantenere molto elevate le temperature anche durante la notte.

🔴🌡️Sappiamo che l'Anticiclone Africano è antipatico e pesante, però questo ci tocca in questa fase#meteo #caldo #meteoironiahttps://t.co/nA3Ln7phQ0 — 3B Meteo (@3BMeteo) 23 luglio 2019

Giovedì allerta del ministero della Salute

All'allerta caldo si associa anche il ministero della Salute, che fornisce una sua mappa delle città da bollino rosso. Giovedì sono 13 le città italiane che il ministero della Salute indica con il bollino rosso, quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani. Se mercoledì il massimo livello di rischio caldo riguarda Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, giovedì è previsto anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. E' il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui Palermo e Reggio Calabria.

Quanto dura il caldo torrido

La 'salvezza', per i calorosi, arriva dunque nel fine settimana, e specificatamente dal Regno Unito, dove "troviamo un profondo vortice di bassa pressione che muoverà il suo baricentro verso l'Europa centrale - segnala ILMeteo.it - Si attiveranno così correnti meno calde verso le regioni centro-settentrionali dove, proprio tra sabato e domenica, il tempo andrà peggiorando a suon di forti temporali e di un'inevitabile attenuazione della calura, la quale, con l'inizio della successiva settimana, coinvolgerà anche il Sud".

METEO: dal CALDO RECORD al BURIAN passando per la STRANA ESTATE 2019, TUTTI PAZZI per ILMETEO » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/MdoB6GIOXP #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 23 luglio 2019

Previsioni del tempo per agosto

IlMeteo.it si spinge a prevedere le temperature del mese di agosto, quello delle ferie per milioni di italiani, secondo "il centro di calcolo europeo ECMWF ". Ebbene, il mese partirà caldo, con "una nuova rimonta di origine africana" che ci farà arrostire per benino. E anche qui, sovvertendo le tradizioni, "i settori ancora una volta più caldi risulteranno essere quelli settentrionali e tirrenici mentre il versante adriatico godrà di refoli freschi dai Balcani".

Il cambiamento arriverà "dal 6 agosto fino al 20 circa", quando "i valori termici rientreranno in media, probabilmente a causa di una maggiore ingerenza dell'anticiclone delle Azzorre, che potrebbe diventare protagonista a scapito del "cugino" africano". Poi, a fine mese, si prevede "una nuova, ma breve, fiammata", con temperature "che tornerebbero ad aumentare fino a raggiungere punte di 37/38°".