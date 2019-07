Roma, 24 luglio 2019 - Il gran caldo - gli esperti l'hanno soprannominato 'Mostro africano' - morde ancora oggi e domani (con 13 città marchiate dal ministero della Salute col bollino rosso), ma almeno durerà poco: le previsioni meteo dicono che già da venerdì le temperature dovrebbero abbassarsi notevolmente, per poi precipitare - anche di 10 gradi - nel fine settimana, quando in molti opartiranno per le sospirate vacanze estive.

Intanto, però, bolliremo per l'afa come la famosa rana lessata in pentola:

Nubifragi e grandinate

La perturbazione colpirà principalmente il Centronord, con nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise quanto violente raffiche di vento. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, il prossimo fine settimana l'anticiclone africano verrà spazzato via dall'arrivo di una perturbazione atlantica: "I primi segnali di cedimento anticiclonico si avranno venerdì - spiega - con qualche temporale in più al Nord (soprattutto sui monti) e Appennino centro-settentrionale. Sarà tuttavia tra sabato e domenica che si attende la fase clou del peggioramento con rovesci e temporali al Centronord, localmente di forte intensità: lo scontro tra l'aria più fresca atlantica con quella calda e umida preesistente sarà infatti alla base di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Tra le regioni più colpite tutte quelle del Nord, a seguire anche Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Romagna. Ai margini invece il Sud con temporali solo sulla Campania".

#Meteo: #WEEKEND, tra Sabato e Domenica Burrasca di Temporali e Grandine sulla Partenza per le Ferie. Ecco Dove #24luglio https://t.co/CcZdBermoC pic.twitter.com/L6K6goLbk5 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 24 luglio 2019

Temperature in picchiata

Il maltempo abbasserà le temperature anche di 8-10 gradi al Centronord e in misura minore sulla Campania, tra domenica e lunedì anche sul resto del Sud. Intanto fino a venerdì prevarrà il forte caldo. "Questa terza ondata di calore - osserva Ferrara - sarà poco meno intensa di quella di fine giugno. Sono attesi infatti picchi di 36-38 gradi sulla Valpadana, fino a sfiorare i 39-40 sulle aree interne di Toscana, Lazio, Sardegna e in Umbria. Lungo le coste si avrà qualche grado in meno ma con afa alle stelle, in particolare in Liguria ma in generale su gran parte dei litorali; qui le temperature percepite potranno essere talora superiori ai 38 gradi nonostante massime attorno ai 30-32.

Previsioni del tempo per il weekend

Salvatore De Rosa, de ILMeteo.it, parla addirittura di "una vera e propria burrasca estiva, foriera di temporali e grandine". Nel dettaglio, già il 26 luglio "avremo le prime avvisaglie di un cambiamento, complice un calo della pressione a partire da ovest. I primi irregolari fenomeni temporaleschi interesseranno l’arco alpino e localmente le pianure del Triveneto".

Poi, sabato 27, "piogge e temporali scenderanno dalle Alpi verso la pianura Padana centro-settentrionale. Al Centro sarà ancora asciutto e soleggiato, anche se non mancheranno annuvolamenti sulle coste toscane".

Ma domenica 28 "il ciclone scivolerà rapidamente da Nord verso Sud e in serata raggiungerà già i Balcani. Nel suo transito lungo il nostro Paese provocherà forti temporali, locali nubifragi e anche grandinate al Nord e su tutto il Centro (Sardegna esclusa). Alcuni fenomeni temporaleschi interesseranno poi anche il Gargano, mentre saranno più soleggiati il resto del Sud e la Sicilia che continueranno anche per tutto il fine settimana a godere di sole e temperature estive elevate, grazie ai venti meridionali".

L'esperto si spinge a prevedere, per lunedì 29 luglio, "un nuovo aumento della pressione porterà a un graduale miglioramento del tempo e a un nuovo aumento delle temperature".