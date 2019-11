Roma, 12 novembre 2019 - Avanti così, con il maltempo almeno fino al prossimo weekend. Previsioni meteo che lasciano poco spazio a idee di bel tempo. Tutto a causa di un continuo afflusso di perturbazioni atlantiche pilotate da una serie di vortici ciclonici che - dice ilMeteo.it - molto facilmente si insediano sui nostri mari. Nei prossimi giorni dunque, ancora nubifragi, ancora vento forte e quota neve che calerà anche in modo rilevante.

Allagamenti al Sud

Martedì 12 novembre è stata una giornata da incubo: tra Calabria, Basilicata e Puglia (regioni con allerta rossa) allagamenti e alluvioni lampo. Il ciclone posizionato sul mar Tirreno entro sera sull'alto Adriatico, con un intenso peggioramento del tempo al Nord Est dove sono attese piogge abbondati sull'Emilia e poi sul Triveneto. Altre piogge, localmente intense, su tutto il settore tirrenico dalla Toscana alla Campania e anche la Sardegna. La neve copiosa sulle Alpi centro-orientali al di sopra dei 1.200 metri sulle Dolomiti, ma quote più basse sull'Alto Adige. Giornata segnata anche dall'acqua alta a Venezia, con la marea che ha raggiunto un massimo di 127 centimetri.

Da giovedì sera nuovo ondata di maltempo

E tutto questo pare essere solo il primo capitolo. Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre ci sarà una breve tregua, con residue precipitazioni, a carattere sparso e più deboli, per lo più localizzate al Centro Sud, sulle Isole Maggiori e all'estremo Nord Est. Ma attenzione - dice ilMeteo.it - in quanto già da giovedì pomeriggio/sera un nuovo ciclone sulla vicina Francia inizierà ad influenzare il Nord Ovest e la Sardegna con piogge abbondanti o molto abbondanti. Il maltempo non lascerà l'Italia nemmeno nel weekend quando un altro vortice ciclonico dall'Africa salirà velocemente verso la Sardegna e quindi il mar Tirreno perpetrando l'ennesima fase di maltempo. Insomma, da giovedì sera tutta Italia sarà di nuovo alle prese con i nubifragi per molti giorni.

#Meteo: Giovedì Nuovo CICLONE ATLANTICO Farà Sprofondare l'ITALIA in un VORTICE di MALTEMPO. Ecco i DETTAGLI #giovedìhttps://t.co/NdVUsB7fOF pic.twitter.com/Vb8fP1nXja — IL METEO.it (@ilmeteoit) 12 novembre 2019

La cartina delle previsioni di 3bmeteo

Arriva la neve, a quote di collina

Anche 3bmeteo.com conferma, sottolineando che arriveranno "nevicate fino a quote basse per il periodo al Nord". Giovedì fiocchi bianchi "a tratti fino in collina la sera/notte sul Piemonte". Venerdì ancora nevicate copiose sulle Alpi, fin sotto i 1.000 metri nel fine settimane. Sul settore orientale - spiegano gli esperti - anche oltre mezzo metro già a quote medie". Nevicate in quota anche sugli Appennini settentrionali (qui - riferisce 3bmeteo - già in questa prima fase di maltempo - "possibili accumuli di 15/20 centimetri a 2000m sulla dorsale settentrionale tra martedì e le prime ore di mercoledì). I fiocchi bianchi potrebbe addirittura fare la loro comparsa su Cuneo e Torino.

Nel mirino della super neve

"Neve a anche abbondante attesa in località come Cortina d’Ampezzo, Arabba, San Martino di Castrozza, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Aprica, Livigno, Madesimo, Sestriere. Complessivamente gli accumuli potranno ben superare il metro a quota 1700-1800", concludono da 3bmeteo.com