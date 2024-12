Neve in pianura, Italia spaccata in due per la vigilia di Natale. Le previsioni fino a Santo Stefano

Roma, 24 dicembre 2024 – Un'Italia divisa tra sole, nevicate fino a bassissima quota e venti forti. Sono queste in estrema sintesi le previsioni meteo per la settimana di Natale. “L'irruzione di correnti d'aria di origine polare –afferma Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it – sta provocando non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche tante precipitazioni, in particolare al Centro-Sud e sulle due isole maggiori”.

Alla Vigilia di Natale prevista neve anche a bassissime quote, soprattutto al Centro-Sud

Il fenomeno Adriatic Snow Effect

Tutta colpa dell'arrivo di un nucleo di aria fredda di origine artica che, dal Nord Europa, farà irruzione sul bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone. Questa configurazione sarà alla base di un fenomeno meteorologico tipicamente invernale, l'Adriatic Snow Effect. Questo evento si genera quando aria gelida che scende da Nord Est, forma una bassa pressione nei pressi del mar Ionio/basso Adriatico, con i venti freddissimi che dapprima scavalcano le Alpi Dinariche, tra Croazia e Bosnia Erzegovina, per poi scorrere sul mar Adriatico. Le correnti gelide, scorrendo sulla superficie marina, sollevano in maniera brusca l'aria più ‘tiepida’ presente sull’acqua: tale meccanismo produce nubi cumuliformi le quali si spingono verso le nostre coste, in particolare quelle adriatiche, provocando improvvise bufere di neve fino a bassissima quota, se non in pianura.

Neve in pianura al Centro-Sud

Come spiega sempre il sito iLMeteo.it, alla Vigilia la neve è attesa fin verso i 2/300 metri di quota sulle regioni del Centro-Sud, specie versante adriatico, con la neve che arriverà in città come L'Aquila, Campobasso, Isernia e Potenza. In caso di precipitazioni intense saranno possibili dei fiocchi fin verso le basse/colline pianure di Molise e Puglia; nevicate invece intorno ai 6/700 metri invece sulle zone interne di Campania e Calabria. Qualche fiocco anche in Sicilia, nella zona di Enna. Da segnalare, inoltre, intense e fredde raffiche di vento (Maestrale, Tramontana e Grecale) sul medio Adriatico.

Più sole invece al Nord e sul versante tirrenico fino a Natale, anche se i valori termici si manterranno piuttosto bassi anche a causa dei forti venti gelidi dai quadranti settentrionali. Da Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, è previsto un deciso miglioramento grazie all'avanzata di un campo di alta pressione che potrebbe accompagnarci fino agli ultimi giorni del 2024, garantendo maggiori spazi soleggiati, specie al Centro-Nord. Da valutare, invece, l'arrivo di una nuova perturbazione fredda che dalla Russia punterebbe l'Italia nei giorni 27-29 dicembre.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 24 dicembre

Nord: Vigilia con alcune nevicate su confini alpini e zone vicine, il sole splenderà indisturbato sul resto delle regioni. Venti settentrionali. Centro: Giornata con precipitazioni su Marche, Abruzzo e Molise, nevose a quote bassissime. Soleggiato altrove. Venti forti da nord. Sud: Vigilia di Natale con precipitazioni su nord Sicilia, Appennini e in Puglia, nevose a quote collinari. Venti da nord, temperature in calo.

Mercoledì 25 dicembre

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo e clima freddo. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Centro: Giornata di Natale con instabilità su Abruzzo e Molise dove nevicherà in collina. Il sole sarà prevalente sul resto delle regioni. Sud: Giornata con precipitazioni a carattere sparso su Sicilia e Calabria, a tratti forti e nevose fino in collina. Venti da nord.

Giovedì 26 dicembre

Nord: Giornata che trascorrerà all'insegna del bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere poco o a tratti localmente nuvoloso. Gelate notturne. Centro: Giornata con nubi ed esigue precipitazioni sulla fascia adriatica, cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti ancora da nord. Sud: Giornata con molte nubi e occasionali precipitazioni sugli Appennini e sulla Sicilia settentrionale. Venti ancora di Grecale e mari mossi.

La mappa regione per regione