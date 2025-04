Giù di 10 gradi nel giro di poche ore: imminente sciabolata di aria artica. Le previsioni meteo

Roma, 5 aprile 2025 – Primavera in pausa per qualche giorno. Dopo una settimana di sole e temperature miti, anche sopra i 20 gradi, da domani sciabolata fredda di origine artico-polare, che porterà instabilità soprattutto al Centro Sud. E' attesa anche la neve fino a quote collinari sulle regioni del medio-Adriatico, a carattere di bufera temporaneamente sopra i 1000-1200 metri, e sulle Alpi piemontesi oltre i 900 metri.Quanto durerà il freddo? Secondo gli esperti di previsioni meteo almeno fino a mercoledì.

Mattia Gussoni, meteorologo di ilMeteo.it, sottolinea che “l’aria fredda irromperà sull'Italia entrando dalla porta della Bora con raffiche fino a 60-80 km/h. Questo ingresso freddo darà vita a un rapido peggioramento del tempo al Nord Est e in Lombardia con nuvolosità in aumento, ma con scarse precipitazioni. L'instabilità sarà più marcata al Centro e poi al Sud dove sono previsti temporali, grandinate e nevicate sugli Appennini, con quota neve in progressivo abbassamento. Qualche isolato fenomeno instabile potrà verificarsi anche a Roma e Napoli”.

Questo afflusso freddo farà crollare sensibilmente le temperature a partire dai settori orientali verso il resto d'Italia. I valori massimi perderanno circa 8-10 gradi rispetto a sabato. Le temperature minime, in particolare sul versante adriatico, potrebbero scendere abbondantemente sotto i 5 gradi. Anche l'inizio della prossima settimana sarà influenzato dai venti freddi e da temperature fresche e possibili gelate notturne al Nord. Tuttavia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e miti a partire da giovedì 10, con il ritorno dell'anticiclone.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani venti forti e di burrasca su provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana in estensione nelle ore successive a Umbria, Lazio e Molise. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta gialla idrogeologica su Abruzzo, Basilicata e alcuni settori di Molise e Calabria.

Sabato 5. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: bel tempo e clima primaverile. Al Sud: nubi irregolari, clima mite.

Domenica 6. Al Nord: peggiora con nubi diffuse e qualche precipitazione, calo termico, venti in forti da est. Al Centro: peggiora con temporali e grandinate. Al Sud: peggiora con temporali.

Lunedì 7. Al Nord: soleggiato, ventoso e fresco. Al Centro: bel tempo prevalente, fresco. Al Sud: nubi irregolari, clima fresco.

Tendenza: tempo soleggiato e fresco fino a martedì, poi torna il clima mite.