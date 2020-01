Roma, 23 gennaio 2020 - Continua l'alta pressione da record, anche se nel weekend si prenderà un breve pausa. Le previsioni meteo di domani, venerdì 24 gennaio, descrivono l'ennesimo scenario da inverno a metà, caratterizzato da sole prevalente e temperature che al Sud potranno toccare i 18°, specie nel palermitano. Contestualmente si inizieranno a intravedere alcuni segnali di cambiamento, che tra sabato e domenica porteranno sull'Italia una moderata perturbazione, destinata comunque a esaurirsi in tempi piuttosto rapidi.

Il team de iLMeteo.it specifica che la giornata di venerdì sarà caratterizzata da un avvio tranquillo e sereno nella maggior parte del Paese. Tuttavia, si legge sul sito, già dal pomeriggio "i cieli cominceranno ad essere minacciati da nubi via via sempre più dense, ad appannaggio inizialmente del Nordovest e solo di alcuni tratti della Sardegna". A cavallo delle ore serali e quelle notturne, in queste zone gli addensamenti si tradurranno in piogge sempre più diffuse, ma abbastanza lievi, con sconfinamenti in Lazio e Umbria.



Per quanto riguarda il weekend, gli esperti di 3BMeteo aggiungono che sabato 25 gennaio la perturbazione si estenderà su quasi tutto il Centro Nord con fenomeni che "risulteranno tutto sommato di debole intensità, salvo locali rovesci più organizzati". Non mancherà inoltre qualche nevicata sull'Appennino. Domenica 26 gennaio, scrivono infine i meteorologi, avremo qualche piovasco al Sud, mentre altrove persisterà "una certa variabilità per l'afflusso di correnti umide occidentali", che dovrebbe dare vita a precipitazioni tra la Liguria e la Toscana.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni del tempo di venerdì 24 gennaio

Nord Ovest

Partenza soleggiata, ad eccezione di nebbie locali sulla Pianura Padana. Verso sera generale peggioramento, con piogge su Liguria e basso Piemonte. Previsti 8° a Milano e 10° a Torino.



Nord Est

Prevalenza di bel tempo, salvo qualche nebbia nelle zone di pianura. Più nuvoloso in serata, in un contesto comunque asciutto. Non più di 7-8° a Venezia e Bologna.



Centro

Per buona parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque; poi tra pomeriggio e sera peggiora su nord della Sardegna e Toscana, con piogge in estensione anche su Umbria e alto Lazio. Attesi 13° a Firenze e 15° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo e clima mite su tutte le regioni, al netto di qualche nube in transito sulla Sicilia. Temperature in aumento con 16° a Napoli e punte di 18° a Palermo.