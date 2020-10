Fine dell'ottobrata. Le previsioni meteo di domani, venerdì 23 ottobre, annunciano l'arrivo di una perturbazione atlantica, che darà luogo a una giornata cupa e piovosa sulle regioni settentrionali. Nel weekend il maltempo si allargherà poi al resto dell'Italia.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì le piogge bagneranno i comparti di Nord Ovest già dalle prime ore del mattino, per poi estendersi rapidamente verso i settori orientali. Le precipitazioni risulteranno a tratti intense in Liguria e Lombardia, con la possibile comparsa di forti temporali. Durante il pomeriggio, il tempo peggiorerà anche in Toscana, mentre in tarda serata si osserveranno i primi fenomeni su Marche, Lazio e Umbria.

L'alta pressione continuerà contestualmente a proteggere il Sud, dove il cielo sarà per lo più soleggiato e le temperature rimarranno molto piacevoli. Atteso viceversa un fisiologico calo dei termometri al Centro e al Nord.

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che nel corso del weekend la perturbazione scorrerà lentamente lungo lo Stivale, distribuendo nuove precipitazioni. Sabato 24 ottobre piogge e rovesci colpiranno gran parte del Centro Italia, con successivo coinvolgimento di Campania, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale, Molise e Puglia. Domenica 25 ottobre il fronte perturbato si allontanerà verso i Balcani, lasciando tuttavia dietro di sé una residua variabilità, specie sulle regioni centro-meridionali. Migliora invece il tempo al Nord.

Previsioni meteo di venerdì in dettaglio

Nord Ovest

Maltempo diffuso su tutte le regioni, con fenomeni di maggiore intensità su Liguria e rilievi della Lombardia. Non più di 14-15° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo coperto fin dal mattino associato a piogge sparse. Nella seconda metà di giornata peggioramenti su tutte le regione, con piogge più intense sulle pianure del Veneto. Previsti 17° a Venezia e 16° a Bologna.



Centro

Avvio nuvoloso in Toscana, con precipitazioni a tappeto dal pomeriggio. In serata piogge su Marche settentrionale, alto Lazio e Umbria. Più soleggiato altrove. Temperature stabili: 18° a Firenze e 22° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Mezzogiorno, in un contesto climatico gradevole. Attesi 22° a Napoli, 23° a Bari e 25° a Palermo.