Roma, 7 novembre 2019 - Nubi nere sull'Italia. Come anticipato nelle ultime previsioni meteo, la nostra Penisola è nel mirino di un'imminente perturbazione che ha già cominciato a manifestarsi a Nord-Ovest. "Si tratta di un fronte molto energetico", sintetizza 3BMeteo, con correnti fredde in arrivo dal Nord-Europa che, spingendosi verso il Mediterraneo, richiamano venti meridionali. Il contrasto è pronto a deflagrare con conseguenze di rilievo per le condizioni meteorologiche dello Stivale. Il clou si manifesterà nella giornata di domani quando con "piogge, temporali, nubifragi" e "tantissima neve sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo", in aggiunta a "venti forti fino a 90km/h". La fase di maltempo sarà tutt'altro che breve: nel weekend infatti il vortice depressionario si sposterà fino al profondo Sud e sulle coste orientali. La sua spinta si esaurirà nella giornata di domenica 10 novembre, con diverse eccezioni peraltro: ma da lunedì nuovi fenomeni sono pronti a investire l'Italia con un nuovo picco di precipitazioni nella giornata di martedì. Vediamo nel dettaglio le stime degli esperti per il prossimi giorni.

Previsioni del tempo per domani

Per domani, venerdì 8 novembre, le previsioni meteo annunciano una giornata sotto l'acqua per gran parte del Paese. I meteorologi di iLMeteo parlano di "maltempo no-stop" e avvertono che "le piogge diventeranno via via più diffuse e intense sin dalle prime ore di venerdì" con "rischio di nubifragi dapprima sul Levante ligure poi su tutti i settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto".

(L'articolo prosegue sotto la mappa)





3BMeteo è d'accordo nel prevedere un venerdì bagnato, con protagonista "il flusso perturbato atlantico che non ha nessuna intenzione di mollare la presa". Così avremo perturbazioni a getto continuo e fenomeni "intensi e insistenti" con venti forti da Libeccio sul Tirreno (fino a 90 km/h) e mari agitati sulle coste esposte. Le precipitazioni più forti dovrebbero concentrarsi su Toscana, Umbria, e Lazio, con possibili disagi a Roma e dintorni. Ma è allerta anche in Emilia Romagna (vedi sotto). In serata il maltempo colpirà la Campania. Meglio al Sud, con una giornata di sole fra Puglia e Sicilia e clima mite.

#mare Ven 08/11: Possibili temporali; venti forti da SW 20-25 kt con raffiche fino a 35 kt da NNW su coste del Savonese; mare fino ad agitato con mareggiate da SW a Levante e capi esposti a Ponente. — ARPAL (@ARPALiguria) November 7, 2019

Temperature in diminuzione al Centro Nord e in Sardegna, stabili altrove con rialzi sul medio basso Adriatico

Neve, picco sulle Dolomiti. Gli accumuli

Un capitolo a parte merita la Dama Bianca, tornata con convizione a 'benedire' le nostre montagne. Non pienamente concordi i siti di meteorologia: iLMeteo segnala neve in arrivo "su tutto l'arco alpino sopra i 1200/1300 metri su quello occidentale, a quote più alte invece sul lato orientale", particolarmente abbondanti sulle Dolomiti. 3bMeteo annuncia invece "neve abbondante sulle Alpi dai 1100-1400 metri con quota in calo in serata fino a 1000 metri a tratti fin sotto i 1000 metri tra Dolomiti e Trentino Alto Adige".

Secondo le previsioni di iLMeteo, un manto di 10 cm coprirà le località del Torinese e della provincia di Aosta (Sestriere, Breuil-Cervinia e Gressoney-la-Trinitè). Accumuli oltre il metro sulle Dolomiti: "Tra 20 e 30 cm a Madesimo e Livigno in Valtellina (SO); - oltre i 50 cm a Madonna di Campiglio; - oltre i 30 cm a Canazei (TN); - circa 20 cm a Solda (BZ)".

Fiocchi sono attesi anche sull'Appenino "a partire dai 1400 metri, mentre su quelli centrali (Lazio e Abruzzo) oltre i 1500 metri": non più di qualche centrimetro.

Meteo del weekend

Anche se intervallate da sprazzi di sole, si susseguiranno nei prossimi giorni nuove fasi di maltempo forte. 3Bmeteo avverte: "Due impulsi instabili di origine atlantica minacceranno lo Stivale" con "un certo calo delle temperature su tutta Italia, a causa del contemporaneo afflusso di aria più fresca dalle latitudini nordatlantiche". Sabato 9 novembre i fenomeni colpiranno "basso Tirreno, tra Sicilia e Calabria" e nel corso della giornata di estenderanno a Basilicata e Puglia. Andrà meglio al Nord, ad eccezione dell'arco alpino, dove sono previste nuove deboli nevicate. Domenica 10 novembre un nuovo peggioramento è atteso sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna: non escluse piogge su Liguria e Piemonte.

Venerdì 8 novembre in dettaglio

Nord Ovest

Un venerdì poco allegro per l'Italia nordoccidentale, con maltempo generalizzato e piogge sparse su tutte le regioni, con qualche schiarita sulla Liguria nel pomeriggio. Le zone alpine sopra i 1500 metri vedranno la neve. Temperature autunnali con 13° di massima a Torino e a Milano.



Nord Est

Anche il Nord Est non viene risparmiato dalla perturbazione, che si tradurrà in acquazzoni e temporali sparsi dappertutto. Sopra i 2000 metri potrebbe fare capolino la neve, mentre in pianura e sula costa le temperature si manterranno abbastanza miti, con 17° a Venezia.

Centro

Solo la Sardegna e parte del versante adriatico vedranno una giornata asciutta, per il resto delle zone centrali si prevedono piogge e rovesci fino a sera, poi tornerà il sereno soprattutto nelle zone più interne. Termometro sui 16° a Firenze e 17° a Roma.

Sud e Isole

Meteo in controtendenza nel profondo Sud, con una bella giornata di sole su Puglia, Calabria e Sicilia. Piogge invece sulla Campania. Termometro in su con 21° a Bari e 23° a Palermo.

#Meteo: NOVEMBRE, potrebbe piovere per tutto il mese, ma occhio a un COLPO DI SCENA finale [TENDENZA COMPLETA] #seggiolini https://t.co/MMrfrWCIrX pic.twitter.com/Xz3b87WKAW — IL METEO.it (@ilmeteoit) November 7, 2019