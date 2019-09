Roma, 26 settembre 2019 - Premessa: al momento ci sono poche certezze. Ma l'ipotesi degli esperti meteo è sul tavolo da qualche giorno e al momento ci resta: a inizio ottobre potrebbe arrivare aria fredda dall'Artico anche sull'Italia. I siti specializzati dicono che al momento non tutti i modelli tracciano la stessa linea, ma il rischio è presente. Temperature sopra la media fino al 2 ottobre spiega ilMeteo.it, che però avverte del 'pericolo': un vortice dal Nord Europa e "tracollo anche di 10 gradi" al Nord e sui versanti adriatici. Meteogiornale.it conferma che ci sarà "un'importante discesa di aria fredda sull'Europa", ma aggiunge che "ancora non è dato sapere quale sarà il possibile eventuale coinvolgimento dell'Italia, se solo marginalmente o più diretto".

Il meteo del weekend

Dopo la rapida perturbazione che ha visitato l'Italia tra mercoledì e giovedì, torna il sereno in vista del weekend. Le previsioni di domani, venerdì 27 settembre, descrivono una situazione mediamente sotto controllo sul fronte meteorologico, con tempo di carattere estivo quasi ovunque e valori termici sopra la media del periodo. Il trend dovrebbe confermarsi anche nel fine settimana, al netto di alcune eccezioni.



La squadra de iLMeteo.it annuncia in particolare che venerdì le condizioni atmosferiche miglioreranno in modo deciso per merito di "un promontorio di alta pressione in avvicinamento da ovest". Il vortice anticiclonico riporterà sole e clima mite da Nord a Sud, salvo alcune insidie ai due estremi dello Stivale. Nello specifico vengono segnalati maggiori addensamenti su rilievi alpini nord-orientali da una parte, e montagne calabresi e Sicilia meridionale dall'altra, in presenza di possibili piogge pomeridiane. Il generale incremento termico darà vita in alcuni casi a temperature fuori stagione, con picchi fino a 30°C in Puglia e Calabria, e fino a 33°C in Sicilia.

I meteorologi del sito avvertono che, sebbene nel weekend non si preannuncino grossi scossoni, l'anticiclone "sarà tuttavia minacciato da un debole flusso di correnti atlantiche che condizioneranno un po' il tempo su alcune zone". Lo scenario trova d'accordo anche i colleghi di 3BMeteo, che, entrando un po' più nel dettaglio, per sabato e domenica annunciano un aumento delle nubi al Nord e sulle regioni tirreniche, "con qualche debole pioggia in estensione dalla Toscana al Lazio".

Previsioni meteo venerdì 27 settembre

Nord Ovest

Bel tempo prevalente, con qualche foschia mattutina in Val Padana. Tra pomeriggio e sera graduale aumento della nuvolosità su Liguria e Piemonte, in assenza di pioggia. Massime in lieve rialzo, con 24° Milano e 21° a Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo maggiore addensamenti sui rilievi alpini più settentrionali, con rischio di piogge serali. Attesi 26° a Bologna e 22° a Venezia.



Centro

Ampio soleggiamento su tutte le regioni, nonostante alcune foschie in mattinata su Toscana, Umbria e Marche. Clima tendente al caldo, con 27° a Firenze e 28° a Roma.



Sud e Isole

Cumuli nuvolosi di passaggio su rilievi della Calabria e Sicilia meridionale durante il giorno, accompagnati da piogge e temporali occasionali. Per il resto tanto sole e clima mite: previsti 24° a Bari e 26° a Palermo.

