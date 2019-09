Roma, 25 settembre 2019 - Continua rimbalzare sui siti specializzati in previsioni meteo l'ipotesi di blitz dal Polo Nord nei primi giorni di ottobre. Meteogiornale.it parla di "una svolta davvero importante e repentina", spiega che "una consistente irruzione fredda sembra poter invadere diverse nazioni oltralpe", ma segnala che "i potenziali effetti sull'Italia risultano al momento ancora molto difficili da prevedere". Anche ilMeteo.it continua ad avanzare questa prospettiva: "L'Italia dovrebbe essere sfiorata da un flusso gelido di origine artica", si legge sul sito. Comunque, vale quanto già segnalato in precedenza, sono tendenze che vanno verificate, anche per quanto riguarda la portata degli eventi. Perciò ci saranno aggiornamenti.

#Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Ipotesi IRRUZIONE POLARE con Vortice di Maltempo e fino a 10°C in Meno. I Dettagli #settimanahttps://t.co/FEdylC06P7 pic.twitter.com/qDrgQAvbQK — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 settembre 2019

Perturbazione tra mercoledì e giovedì

Intanto l'alta pressione sta cercando nuovamente di riaffacciarsi sul nostro Paese e, dopo il passaggio di un veloce fronte perturbato atteso per mercoledì/giovedì, il suo tentativo di riconquistare il Bel Paese andrà a buon fine, proprio sul tramonto della settimana in corso. Situazione di generale bel tempo, ma con diverse eccezioni.

Le previsioni del tempo per il weekend

Tuttavia, le giornate di sabato 28 e domenica 29 potrebbero nascondere qualche insidia temporalesca su alcuni angoli d'Italia. Il team del sito IlMeteo.it comunica che nonostante una rinnovata area di alta pressione avvolgerà gran parte del Paese a partire da venerdi', nella giornata di sabato 28 settembre deboli infiltrazioni d'aria più umida ed instabile riusciranno a insinuarsi nel nucleo anticiclonico, interessando principalmente i settori di Nordovest e in particolare la Liguria, il Piemonte orientale e la bassa Lombardia, aree dove il cielo potra' risultare spesso nuvoloso e dove potra' verificarsi anche qualche debole piovasco. Nel corso della giornata altre nubi cominceranno ad estendersi al Nord Est. Domenica 29 settembre l'afflusso d'aria instabile si farà più marcato al Nord, dove nel corso della giornata si eleverà il rischio di qualche pioggia o addirittura di locali temporali. Ancora a rischio in particolare il Piemonte, il levante ligure, la Lombardia, specie i rilievi e, verso il pomeriggio e la serata, anche il settore alpino e prealpino del Triveneto. Godranno invece ancora di un quadro meteorologico stabile e soleggiato un po' tutte le regioni del Centro e del Sud, dove le temperature risulteranno anche di qualche grado superiori alla media del periodo.

Che ultimo weekend di Settembre ci attendiamo?

Vediamo la tendenza #meteo ⤵️https://t.co/cc5BFwYx4k — 3B Meteo (@3BMeteo) 25 settembre 2019