Previsioni meteo, ciclone Bernard: in arrivo nubifragi e forti temporali in Italia, ecco dove

Roma, 22 ottobre 2023 – Allerta maltempo. In arrivo sull'Italia una serie di perturbazioni che si abbatterà su quasi tutte le regioni secondo le ultime previsioni meteo. La prima perturbazione arriverà martedì 24 ottobre: interesserà il Nord e la Toscana a seguire anche il Lazio. Nei giorni successivi altri fronti perturbati colpiranno a più riprese l’Italia. Vento forte: i fronti perturbati oltre a essere alimentati in quota dall’aria fresca atlantica saranno sospinti da fortissimi venti di Libeccio e Scirocco. Allerta piogge sulla Liguria già da lunedì. Ecco le previsioni secondo gli esperti.

La mareggiata in Liguria del 20 ottobre (Ansa)

Ciclone Bernard

La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento e le condizioni del tempo sull'Italia migliorano sensibilmente ma sull'Europa occidentale è imminente l'arrivo di una nuova minaccia. “Si tratta del ciclone Bernard (Xantos secondo Berlino) che si muove velocemente verso il Portogallo meridionale. E' accompagnato da piogge intense anche a carattere alluvionale e venti oltre i 100kmh e colpirà oltre al Portogallo anche la Spagna e il Marocco. La sua traiettoria lo porterà lunedì sulla Francia e martedì sul Canale della Manica dove andrà a fondersi con una nuova depressione in arrivo dall'Atlantico. Sarà questo vortice ex novo ad avere una storia importante per il nostro settore. L'aria caldo umida trascinata da Bernard dalle latitudini africane verso il Mediterraneo centrale sarà il combustibile per la formazione di un'intensa perturbazione che porterà forte maltempo”, spiegano da 3BMeteo. Maltempo che si manifesterà già nella giornata di lunedì quando il richiamo meridionale inizierà a portare i primi fenomeni al Nordovest, poi il passaggio del fronte vero e proprio che avverrà martedì e in parte anche mercoledì. Le regioni più esposte saranno quelle settentrionali tutte, poi quelle centrali e meridionali tirreniche mentre l'Adriatico e lo Ionio saranno più sottovento.

Allerta arancione in Liguria

Si tratta di un'allerta arancione che scatterà alle 20 di domani lunedì 23 ottobre e interesserà soprattutto la parte centrale della regione. Sarà anticipata dall'allerta gialla, prevista dalle 17. L'ultima allerta arancione era scattata lo scorso mercoledì sera. E' il massimo livello di allerta per temporali. A determinare l'allerta, l'arrivo di una perturbazione che porterà nella serata di domani piogge accompagnate da temporali, con elevata probabilità di fenomeni forti ed organizzati su Genovese e Savonese, dove sono attese precipitazioni puntualmente molto forti. Non si escludono episodi persistenti. Secondo gli esperti Arpal, "alla luce dell'incertezza intrinseca a questo tipo di fenomeni è necessario seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo".

Neve sotto i 2200 metri sulle Alpi occidentali

Martedì 24 ottobre tempo da lupi su almeno mezza Italia. "La perturbazione sarà alimentata da correnti più fresche in quota che permetteranno alla neve di scendere localmente anche sotto i 2200 metri, specie sulle Alpi occidentali, e sarà sospinta da intensi venti di Libeccio sui mari occidentali e di Scirocco su quelli orientali. Le raffiche di vento potrebbero abbattersi sulle coste fino a 80-100 km/h, provocando mareggiate importanti. Le precipitazioni inizieranno sin da subito a bagnare il Nord a partire da ovest verso est, poi, nel corso del pomeriggio inizieranno a bagnare via via più diffusamente la Toscana per poi raggiungere fortemente anche Umbria e Lazio in tarda serata. Non sono da escludere nubifragi sui settori alpini, prealpini, in Liguria, in Toscana e sul Lazio (anche a Roma)”, spiega Salvatore de Rosa, meteorologo de Il Meteo.it

La mappa di 3bmeteo

L’articolo prosegue dopo il widget

Le previsioni per i prossimi giorni

Nella giornata di lunedì 23 ottobre

Nubi anche compatte e qualche pioggia inizialmente debole tra il Nordovest e l'alta Toscana, isolatamente anche in Sardegna. Verso sera rovesci o temporali inizieranno ad interessare la Liguria e nel corso della notte ci sarà un intenso peggioramento su tutto il Nordovest e sulla medio e alta Lombardia con rovesci intensi e locali temporali anche a carattere di nubifragio. Sul resto della Penisola condizioni prevalentemente soleggiate. Le temperature saranno in lieve e generale aumento eccetto che sul Nordovest, i venti inizieranno a rinforzare dai quadranti meridionali.

Previsioni martedì 24 ottobre

Nella giornata di martedì forti condizioni di maltempo interesseranno tutto il Nord e la Toscana a iniziare dai settori più settentrionali. Sarà concreto il rischio di forti fenomeni anche a carattere di nubifragio con locali criticità. Tra il pomeriggio e la sera prime aperture al Nordovest mentre forti rovesci o temporali raggiungeranno la Sardegna, il Lazio e l'Umbria. Qualche pioggia ma nel complesso modesta riuscirà ad arrivare anche sulle regioni centrali adriatiche. Il tempo sarà ancora stabile sul resto del Sud ma con nubi medio alte in ispessimento e con un netto peggioramento a fine giornata su Campania, Molise e Puglia garganica dove ci sarà il rischio di forti rovesci o temporali. Le temperature saranno in lieve e ulteriore aumento al Centro Sud e lungo l'Adriatico. La ventilazione risulterà anche forte dai quadranti meridionali.

Previsioni mercoledì 25 ottobre

Nella giornata di mercoledì il fronte agirà ancora su parte del Nord e sulle regioni meridionali tirreniche dove saranno possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi nella prima parte della giornata. Sul resto della Penisola condizioni migliori. Le temperature saranno in diminuzione e la ventilazione ancora forte dai quadranti sud occidentali.