Previsioni meteo, una grande ‘bolla’ calda intrappolerà l’Italia. Attesi picchi fino a 30 gradi nel weekend: la mappa

Roma, 3 aprile 2024 – E’ atteso per il weekend il ritorno del bel tempo, ma con temperature alte, decisamente ‘fuori dalla norma’ per il periodo. L’Italia sarà intrappolata in una grande ‘bolla’ che porterà picchi di caldo anomalo, anche sul nord Italia, fino a 30°C. Un'anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. L’anticiclone africano – come riporta 3BMeteo – si sposterà sulla Penisola già a partire dalle prossime ore rinforzandosi ed espandendosi dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo.

Nel corso del weekend, lo stesso anticiclone riceverà ulteriore alimentazione dal Nord Africa, dando luogo ad un costante incremento delle temperature che sono destinate a portarsi su valori nettamente superiori rispetto a quelle di un ‘normale’ mese di aprile.

Il grafico di 3BMeteo

Caldo anomalo: zero termico fino a 4000 metri

Sull’Italia, così come su gran parte dell’Europa centro-occidentale, verranno ‘pompate’ masse d’aria eccezionalmente calda per il periodo direttamente dal Nord Africa. Forti anomalie si registreranno sia sulle Alpi, ma anche sull’Appennino: lo zero termico, infatti, potrà raggiungere i 4000 metri di quota, come in piena estate, mentre in diverse località a 1300-1500 metri si potranno registrare picchi pomeridiani di 16-18°C. Una tale impennata termica potrà mantenere elevato il rischio di valanghe sulle Alpi, dove in quota sono presenti ingenti cumuli nevosi del periodo appena conclusosi.

Le città più calde

In montagna come in città non ci sarà scampo dal super caldo di questo primo weekend di aprile. Ma vediamo quali saranno le città più calde. Per quanto riguarda la pianura, domenica sarà la giornata più calda quando si potranno raggiungere massime di 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C sulle regioni centrali, 26/28°C al Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna. Tra le città più calde ritroveremo Firenze (a fronte di una media di circa 18°C), Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25°C a Roma (a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c). Temperature intorno ai 24/26°C potrebbero non sembrare troppo alte, ma rispetto alle massime medie si verificherà un salto di almeno 6-8 gradi in più.

La mappa di 3BMeteo