Caldo africano, Italia nella morsa dell’anticiclone. Previsioni per il weekend: la mappa delle città

Roma, 5 aprile 2024 – Sarà un caldo record quello che caratterizzerà il weekend in arrivo. Potremmo definirlo ‘da bollino rosso’ rispetto alla media stagionale. L'anomalia termica di questo fine settimana sarà di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. E’ l’anticiclone africano che sta già ‘pompando’ aria calda verso il Mediterraneo. Questo significa che potremo goderci giornate all’insegna del bel tempo, come se fosse già estate, ma a discapito del ritmo della natura che viene colpito nuovamente da un grosso sconvolgimento e dai suoi effetti devastanti per l’ambiente.

La sua massima espressione si registrerà da domani, sabato 6 aprile, fino all’inizio della prossima settimana con picchi di caldo anomalo fino a 28°C. L’ondata di calore farà una puntata anche verso l'Europa centro-occidentale dove le temperature si porteranno su valori eccezionalmente elevati in relazione al periodo. Il caldo ‘anomalo’ non sta colpendo solo l’Europa. L’emergenza caldo nelle Filippine, dove oggi sono attese temperature intorno ai 42-23°C, ha causato – come misura precauzionale – la chiusura di migliaia di scuole, poiché il livello delle temperature è considerato di “pericolo” dal servizio meteo statale.

Caldo anomalo nel weekend 6-7 aprile 2024

Le città più calde in Italia

In montagna come in città non ci sarà scampo dal super caldo di questo primo weekend di aprile. Ma vediamo quali saranno i centri urbani più caldi. Per quanto riguarda la pianura, domenica sarà la giornata più afosa quando si potranno raggiungere massime di 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C sulle regioni centrali, 26/28°C al Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna. Tra le città più calde ritroveremo Firenze (a fronte di una media di circa 18°C), Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25°C a Roma (a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c). Temperature intorno ai 24/26°C potrebbero non sembrare troppo alte, ma rispetto alle massime medie si verificherà un salto di almeno 6-8 gradi in più.

La mappa di 3BMeteo