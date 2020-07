Palermo, 15 luglio 2020 - Bomba d'acqua su Palermo e la città si ritrova letteralmente sommersa. Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio sul capoluogo siciliano, che ha causato allagamenti in diversi snodi della città. La situazione maltempo è talmente drammatica che in alcuni sottopassi, come quelli di viale della Regione siciliana, gli automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno lasciato le auto salvandosi a nuoto. Finora, sarebbero due le vittime: si tratta di due persone rimaste intrappolate nella loro auto, sommersa dall'acqua all'altezza del sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, lungo viale Regione Siciliana. Secondo le ricostruzioni, il marito era sceso dall'auto per chiedere aiuto e la moglie era rimasta a bordo, ma la furia dell'acqua li ha travolti. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Due fratellini, invece, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all'altezza di via Sardegna. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Palermo allagata, i video impressionanti

Domani le previsioni meteo sono in miglioramento, ma oggi strade allagate anche in periferia, a Borgo Nuovo, in via Leonardo da Vinci e via Galileo Galileia, e a Mondello, località balneare del capoluogo siciliano. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco: in via Imera una giovane è rimasta bloccata in un sottopassaggio totalmente allagato, per cui è stato necessario l'intervento dei pompieri. Problemi anche sulle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, nei tratti vicini al capoluogo siciliano

"Non era stata preannunciata"

"Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore, così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità". Lo rende noto l'amministratore di Amap, Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso nel capoluogo siciliano. "La bomba d'acqua che ha colpito la città, come altre città in tutta la penisola - sottolinea -, non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l'Amap sta intervenendo con tutte le proprie strutture".

Musumeci: "Dolore e rabbia per le vittime"

"Dolore e rabbia" ha espresso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle "vittime innocenti di

Palermo". "Tragedie come queste - ha detto il governatore - debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra".

La mappa di 3B Meteo

Anche le campagne sommerse dall'acqua

"Dalla siccità agli allagamenti in pochi minuti. In molte parti della Sicilia le campagne sono state letteralmente sommerse dall'acqua, a cui si è aggiunta la grandine", come comunica Coldiretti Sicilia. Da qualche ora Palermo è allagata e le già devastate strade interne impediscono di raggiungere le aziende agricole. Danni anche alle strutture, ma per la quantificazione bisognerà aspettare domani con un sopralluogo nelle aziende.