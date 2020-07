Palermo, 15 luglio 2020 - Due morti annegati e due bambini in ospedale in ipotermia, è questo il bilancio ancora provvisorio della bomba d'acqua che si è abbattuta su Palermo. Le vittime sono due persone che in auto erano rimaste bloccate nel sottopassaggio allagato all'altezza della rotonda di viale Leonardo da Vinci, lungo la circonvallazione della città.

I drammatici video che circolano sui social mostrano un viale del capoluogo siciliano interamente sommerso dall'acqua, e qua e là spuntano parti di macchine, alcune galleggiano e altre sono completamente affondate, in questo mare di fango e detriti si vedono nuotare delle persone, costrette ad abbandonare il mezzo per non morirci dentro. Qualcuno è a bordo del improvvisato fiume in piena, e cerca di aiutare i sopravvissuti.

Sul posto i vigili del fuoco e il gruppo sommozzatori cercano i corpi dei dispersi. Mentre in ospedale si trovano due bambini con i sintomi di ipotermia. I due minori sono sfuggiti alla morte, erano rimasti intrappolati nella vettura assieme ai genitori lungo la circonvallazione della città durante il violento nubifragio. Sono riusciti a mettersi in salvo da un vero e proprio fiume in piena, e le forze dell'ordine li hanno soccorsi con coperte e teli termici.

Palermo 15/07/2020, Viale Regione Sicialiana. Immaginate: uscite in macchina tranquilli, c’è soltanto un po’ di traffico a causa della pioggia. E invece poche decine di minuti dopo vi ritrovate sommersi, e costretti a fuggire nuotando nel fango. Condividete per favore. #Palermo pic.twitter.com/vCrCnXg4Go — Valeria (@ChengiSparkles) July 15, 2020