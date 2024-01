Nebbia e sole, anticiclone a due facce. Perché fa più freddo in pianura e quanto dura: le previsioni

Roma, 29 gennaio 2024 – Anticiclone invernale a due facce: tra sole e nebbia. Edoardo Ferrara di 3BMeteo spiega: “Soprattutto in Pianura padana, sono caratteristiche classiche”. Ecco quanto durerà e perché fa più caldo in montagna.

Nebbia e sole: anticiclone a due facce

Caldo anomalo, quanto durerà

L’anticiclone e le temperature anomale di questi giorni nelle previsioni del meteorologo dureranno “almeno fino al 4-5 febbraio. Tempo soleggiato, parzialmente nuvoloso ma secco e spesso nebbioso, soprattutto in pianura padana. Dopo il 5, le perturbazioni potrebbero tornare a spingere verso il Mediterraneo”.

Le temperature

Ma da qui al 5 febbraio che temperature ci dobbiamo aspettare? “In pianura in media i valori oscilleranno tra -2 e 7 gradi. In montagna invece si potrà arrivare anche a 12 gradi a 1.500 metri”. Nei giorni scorsi, ricorda Ferrara, “lo zero termico era a 3.900 metri, come in piena estate”.

Il fenomeno dell’inversione termica

Un altro classico dell’alta pressione invernale, chiarisce Ferrara, è il fenomeno dell’inversione termica. “Dove c’è nebbia – è la spiegazione –l’aria più fredda e pesante rimane incastrata in pianura. Salendo con la quota, la temperatura aumenta. Perché l’aria calda più leggera galleggia sullo strato di aria fredda e nebbiosa. Per questo, con l’alta pressione, è più freddo in pianura che in montagna”.

Nebbia e inquinamento

L’inversione termica, spiega Ferrara, “è anche il motivo per il quale l’aria non circola. Mentre in caso di perturbazione l’aria calda resta sotto e quella fredda sopra, con l’anticiclone lo schema si rovescia”. Da qui l’aria inquinata. Naturalmente, precisa il meteorologo, “la nebbia si forma solo per condensazione dell’umidità. Ma il ristagno dei fumi, delle attività industriali etc, si mescola alla nebbia e crea lo smog”. Condizione classica della pianura padana.

La nebbia, ricorda Ferrara, “è un grande classico dell’inverno” e si forma “a causa del ristagno di umidità nei bassi strati nelle aree più vocate”. Quindi nella solita Val padana ma “anche nelle vallate del centro, toscane e umbre”.