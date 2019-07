Torino, 27 luglio 2019 - L'annunciata ondata di maltempo ha iniziato ieri sera ad abbattersi sull'Italia. Fenomeni violenti, causati anche dal contrasto con il caldo torrido degli ultimi giorni, sono previsti oggi in tutto il Centro Nord, con forte rischio di grandine anche di grosse dimensioni.

Alto Adige, atleta muore in gara colpita da un fulmine

Verona, crolla parte del tetto del Duomo

Il nubifragio su Torino

A Torino un violento acquazzone, con la pioggia mista a grandine e forti raffiche di vento, si è abbattuto sulla città. Allagamenti in particolare nella periferia Nord. Tre alberi sono caduti sulla tangenziale Nord. I rami hanno colpito alcune vetture e un furgone. Una donna è rimasta ferita, ma, a quanto si apprende, le condizioni non sarebbe gravi. Un altro albero è caduto in corso Giulio Cesare su un'auto in sosta. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Ciriè, e a Venaria. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Alcuni voli diretti all'aeroporto del capoluogo nella serata di venerdì sono stati dirottati per precauzione.

Già ieri disagi in Trentino

Primi temporali già nel pomeriggio di ieri in Trentino: danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti, ma sul fronte viabilità si registra la chiusura della statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Numerosi i torrenti e i piccoli corsi d'acqua che hanno esondato, senza peraltro creare situazioni di pericolo, sottolinea la Provincia. In val Rendena, nella zona di val Borzago, un fulmine ha causato la morte di 47 pecore. Problemi per frane e smottamenti anche in Alto Adige, al passo Carezza.

Dopo un forte nubifragio ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori - inizialmente allontanati - sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo. In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti è stato chiuso in via precauzionale perché potenzialmente minacciato da una frana a monte.

Svizzera travolta dalla tempesta

Il maltempo ha colpito duramente in Svizzera. La cappa di calore dei giorni scorsi ha lasciato il campo a un'ondata di temporali con forti venti: un carroponte da 400 tonnellate è crollato venerdì sera nel porto renano di Birsfelden, senza causare feriti. Due giorni fa Zermatt aveva subito un'alluvione senza pioggia a causa dello scioglimento del ghiacciaio. Oggi la polizia di Basilea Campagna conta 188 rapporti di danni dovuti ai forti temporali, relativi soprattutto ai comuni di Muttenz, Birsfelden et Munchenstein. Si tratta in gran parte di alberi divelti, rami caduti sulle strade e cantine allagate. Nel canton Berna sono state circa 70 le chiamate alle centrali operative di intervento, indica la polizia. Le principali regioni del cantone interessate sono state l'Oberland, il Giura e il Seeland, dove sono caduti alberi e alcune barche sono state danneggiate