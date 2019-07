Bolzano, 27 luglio 2019 - Un'atleta è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano.

L'incidente si è verificato nei pressi del lago di San Pancrazio, sopra Campolasta, in val Sarentino. Lo comunica la Centrale provinciale emergenza. L'identità della donna non è per il momento stata resa nota: si sa solo che la vittima è un'atleta norvegese di 45 anni.

L'incidente si è verificato, verso le ore 19.15, durante un forte temporale, a 2.100 metri di quota, sulle montagne tra la val Sarentino e la val Passiria. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan 1. Inutile la corsa in ospedale a Bolzano, dove la donna è deceduta.

Dopo un periodo di caldo estremo, da giovedì in Alto Adige il tempo è cambiato radicalmente con forti temporali (e un record di fulmini), che hanno anche causato smottamenti e la caduta di alberi.

