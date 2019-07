Roma, 26 luglio 2019 - Ancora qualche ora di caldo africano, poi burrasca sull'Italia, con tanto di crollo termico, grandine, temporali, venti molto forti e mari agitati. Tutte confermate le previsioni meteo. Emessa di conseguenza un'allerta arancione e gialla della Protezione civile. Tutto questo perché un ciclone di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia. IlMeteo.it avverte che già da oggi avremo le prime avvisaglie di un cambiamento, con un calo della pressione a partire da Ovest e temporali più frequenti al Nord, localmente anche in pianura.

Caldo, le città da bollino rosso

Intanto il caldo continua a far soffrire gli italiani. Oggi sarà ancora allerta di livello 3, il più alto, che indica "condizioni di emergenza non solo per i gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche" in 14 città italiane. E' quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. I centri da 'bollino rosso' saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Il bollettino delle #ondatedicalore per la giornata del #26luglio https://t.co/8Nh08pfrho — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 25 luglio 2019

L'allerta della Protezione civile per venerdì

🔔#allertaARANCIONE, #26luglio, in Prov. Autonoma di Bolzano. #allertaGIALLA in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Prov. Autonoma di Trento, Veneto. Visita i siti web regionali per i dettagli sulle allerte meteo-idro. Qui il bollettino nazionale👉https://t.co/WQ5TwiJDto pic.twitter.com/SvhCa26JUZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 25 luglio 2019

Il meteo di sabato e domenica, in breve

Domani, sabato 27 luglio, il tempo sarà in graduale peggioramento dalle Alpi e le Prealpi verso la Pianura Padana, quindi la Liguria e infine la Toscana. Precipitazioni via via più diffuse sotto forma di temporali con grandine e locali rinforzi del vento interesseranno entro sera e notte tutto il Nord e la Toscana. I fenomeni più intensi si avranno tra la serata e la nottata di domenica 28 luglio, quando il ciclone raggiungerà il Nord arrecando un'intensa fase di maltempo, anche sotto forma di locali nubifragi. Domenica il vortice ciclonico si dirigerà verso i Balcani. Sin dalle prime ore della giornata forti piogge, nubifragi e violente raffiche di vento, interesseranno tutto il Nord, ma anche Umbria, Lazio e Marche e più giù fino in Campania. Temporali forti sono attesi a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno il Nord Est. Qualche rovescio potrà interessare anche la Sardegna mentre sul resto del Sud il tempo sarà più soleggiato.

Rischio di grandine grossa

IlMeteo.it parla di rischio di grandine di grosse dimensioni "paragonabili a una palla da tennis o baseball", tra sabato e domenica praticamente in tutto il Centro Nord, partendo da Prealpi e Valpadana. Le stesse zone vengono indicate anche da 3bmeteo.com.

Temperature in caduta e vento forte

Oltre alle precipitazioni si dovrà fare attenzione anche al vento che soffierà impetuoso sulle coste, con raffiche fino a 80km/h in Sardegna e fino a 60 km/h su Lazio e Toscana. Per quanto riguarda le temperature invece, avremo un vero e proprio crollo al Centro Nord (fino a 10/15 gradi in meno), che contribuirà a togliere la sensazione di afa e a riportare quindi un po' di refrigerio.

Le previsioni del tempo di sabato 27 luglio

Nord Ovest

Temporali in arrivo sulle Alpi fin dal mattino, con fenomeni a carattere sparso anche in pianura nel corso della giornata. In serata il fronte attivo promette di estendersi su tutte le regioni, con possibili grandinate. Massime in leggero calo: attesi 31° a Milano e 28° a Torino.



Nord Est

Situazione analoga a Nord Est, dove l'instabilità colpisce prima i rilievi alpini e poi si allarga a macchia d'olio in pianura, con temporali anche molto forti. Coinvolte tutte le regioni dal Trentino fino all'Emilia Romagna. Inizia a sgonfiarsi un po' (ma non troppo) la bolla di caldo: 30° a Venezia e 35° a Bologna



Centro

Qualche isolato rovescio sugli Appennini, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Verso sera in arrivo peggioramenti sulla Toscana, accompagnati da possibili piogge. Il caldo e l'afa si fanno ancora sentire: previsti 33° a Roma e 35° a Firenze.



Sud e Isole

Giornata soleggiata, con al più qualche innocuo addensamento in prossimità dei rilievi nelle ore centrali. L'anticiclone mostra i muscoli, portando picchi di oltre i 35° in diverse zone, specie in Puglia e sulle isole. A Bari si va verso i 35°, mentre a Palermo il termometro si ferma a 34°.