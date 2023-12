Ciclone dell’Immacolata: rischio di “grave maltempo”. Le previsioni meteo

Roma, 3 dicembre 2023 – Uno scenario totalmente invernale quello che si prospetta per i prossimi giorni in Italia. Nelle prossime ore la neve farà la sua comparsa sulla Pianura Padana, ma sarà tutta la prossima settimana a essere caratterizzata da generale maltempo, spiegano gli esperti di previsioni meteo.

Tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre - scrive 3bmeteo - “affluiranno correnti più fredde dal nord Europa che porteranno qualche nota instabile sulle regioni adriatiche ed all'estremo Sud”.

Per il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, scrive il sito, è atteso un nuovo peggioramento che "potrebbe essere capitanato da un piccolo ciclone che evolverebbe in area mediterranea”.

Se questa tendenza sarà confermata – anticipa 3bmeteo – c'è il rischio di una forte ondata di maltempo da Nord a Sud con fenomeni intensi e venti tempestosi. Ancora una volta stante il freddo accumulato nei giorni precedenti sulla Valpadana potrebbero esserci almeno in una prima fase delle nevicate fino a bassa quota al Nord, localmente anche in pianura”. Il maltempo potrebbe poi andare avanti anche sabato 9 dicembre. Ma per i dettagli meglio tenersi aggiornati.

Anche ilMeteo.it comunque intravede uno scenario che rischia di diventare preoccupante e parla di “grave maltempo”.

Nello specifico il sito prevede: “Generali condizioni di maltempo su gran parte delle regioni. Sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti su Liguria, settori tirrenici, Pianura Padana. Al primo mattino neve in pianura sul Piemonte, diffusa sulle Alpi, copiosa sugli Appennini a quote medio/alte. Venti forti di Scirocco, mari molto mossi”. Insomma, ci sarà da seguire l’evoluzione dei modelli con molta attenzione.