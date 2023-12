Bufera di neve sulle Alpi, caos al Brennero e in Baviera. E lunedì arriva Big Snow sulla Pianura padana

Bolzano, 2 dicembre 2023 – Mentre al Centro Sud imperversa ancora un caldo anomalo, il brusco calo delle temperature sul Nord Italia sta portando la neve in grande quantità. Disagi in Tirolo: al confine con l’Austria sono caduti 60 centimetri di manto bianco con conseguenti problemi alla circolazione, anche ferroviaria. Quattromila utenze sono attualmente senza corrente elettrica. Più a sud in Alto Adige invece piove anche in quota (fino a 1500-2000 metri): la regione è quindi spaccata in due al momento. La situazione è problematica anche in Valtellina, per una bufera di neve in corso che ha costretto a chiudere la Statale 36 a Madesimo.

Il traffico autostradale sull'autostrada A22 del Brennero è bloccato in direzione nord tra Vipiteno e il Brennero. Chiusa in Austria anche la Bundesstrasse B182 tra la frontiera del Brennero e Gries am Brenner. Pesanti ripercussioni per la neve in Baviera. L'aeroporto 'Franz Josef Strauss' di Monaco ha cancellato centinaia di voli. In tilt anche il traffico ferroviario con ritardi e cancellazioni. Irraggiungibile la stazione ferroviaria principale (Hauptbahnhof) di Monaco di Baviera. I collegamenti per Salisburgo, Innsbruck, Norimberga, Stoccarda e Lindau sono stati soppressi. La partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlin prevista alle ore 15,30 è stata annullata.

Progressivamente le temperature si faranno più rigide in tutta l’Italia. La perturbazione in atto sul Settentrione porterà precipitazioni anche intense sul Nord Est, poi a scendere verso le zone tirreniche, con la quota neve che inizialmente sarà sui 1500 metri poi calerà drasticamente fino ai 500. Anche sull’Appennino settentrionale esposto ai venti da Nord Est è attesa la dama bianca.

Le Alpi sono già sommerse di neve e un’altra intensa nevicata è prevista oggi tra Est Lombardia, Triveneto, Austria e Slovenia: si attendono accumuli di neve fresca oltre il mezzo metro, in Italia avremo picchi di 60-80 cm in Friuli, in Tirolo altri 60 cm ed in Slovenia circa 90. Tantissima neve per l`inizio della stagione sciistica, in controtendenza con le ultime 2 stagioni invernali caratterizzate da estrema siccità.

Domani ci sarà un’inversione di tendenza anche al Sud dove si passerà dagli attuali 25 gradi – decisamente sopra le medie – a circa 15-17 gradi. Stando alle previsioni meteo lunedì sarà invece il giorno di ‘Big snow’, la grande nevicata attesa sulla Pianura padana per l’incontro tra una perturbazione atlantica e le correnti polari. Saranno interessate anche le pianure occidentali di Piemonte, Lombardia ed Emilia con accumuli stimati fino a 8 cm.