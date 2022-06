Caldo anomalo sull'Italia, 40 gradi e oltre. Ecco dove: le previsioni meteo

Roma, 17 giugno 2022 - Le previsioni meteo di domani, sabato 18 giugno, descrivono un'altra giornata nel segno dell'anticiclone Scipione. Sole e caldo saranno una presenza fissa praticamente in tutta Italia, salvo qualche breve temporale all'estremo Sud. Da domenica 19 giugno avrà poi inizio una nuova escalation termica, che coinciderà con l'arrivo della più intensa ondata di calore della stagione. Un quadro preoccupante vista l'estrema siccità che sta interessando soprattutto il nord della Penisola.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che sabato l'alta pressione proseguirà il suo dominio incontrastato, distribuendo tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Gli unici fuori programma riguarderanno alcune zone della Calabria e della Sicilia (dettagli in fondo all'articolo), dove la comparsa di annuvolamenti pomeridiani sotto la spinta di venti settentrionali favorirà lo sviluppo di alcuni temporali di calore e di locali grandinate. Le temperature più elevate si registreranno al Nordovest, precisa 3bMeteo.it, sui settori tirrenici centro-settentrionali e in Sardegna, con punte di 35-37 gradi specie nelle aree più interne.



Verso i 40 gradi e oltre

A partire da domenica 19 giugno, altra giornata prevalentemente stabile e soleggiata, il clima risulterà sempre più rovente e afoso, con conseguente incremento della sensazione di disagio per il nostro organismo. Secondo gli esperti, una volta terminato il weekend la colonnina di mercurio continuerà a salire per diversi giorni, raggiungendo picchi diurni di 38 gradi al Centro-Nord e fino a 40-41 gradi al Sud. In questo tipo di contesto estremo, il caldo minaccia di farsi sentire anche di notte, con minime "tropicali" stabilmente sopra i 20 gradi.

Parigi rovente

Per avere un'idea di cosa succederà basta guardare ad Ovest. Nella morsa di Scipione il Portogallo, la Spagna, che da due giorni registra 42° C nelle zone interne, e la Francia, "tutte zone interessate dalla sua lunghissima lingua bollente, in risalita direttamente dalle ardenti terre marocchine e algerine", fa notare ilMeteo. Ma il clima rovente sta per surriscaldare anche Parigi, città solitamente fresca in questo periodo dell'anno, dove sono previsti 40°C.

La mappa 3bMeteo

Previsioni meteo domani e temperature

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, salvo qualche nuvola sui rilievi occidentali del Piemonte. Temperature massime: 28° a Genova, 32° a Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Soleggiato su tutte le regioni. Temperature massime: 35° a Bolzano, 32° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno ovunque. Temperature massime: 30° a Cagliari, 34° a Firenze, 35° a Roma.



Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato, a parte qualche temporale pomeridiano con locali grandinate tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature massime: 31° a Napoli, 28° a Bari, 29° a Palermo.