Incubo temporali di calore fino a venerdì, “improvvise grandinate con fulmini”. Le previsioni per Ferragosto e la mappa del caldo africano in Italia

Roma, 6 agosto 2024 – Quanto dura il caldo africano? E soprattutto: cosa ci aspetta nella settimana del Ferragosto, i giorni sacri dedicati dagli italiani alle grigliate? Lo abbiamo chiesto a Edoardo Ferrara di 3B Meteo.

Le previsioni di 3B Meteo per domenica 11 agosto 2024

Cosa succede fino a venerdì

“Fino a venerdì – è la previsione del meteorologo – avremo giornate di caldo afoso senza picchi eccezionali. Si registreranno fino a 37 gradi al Centro-Sud, nell’estremo Sud si potrà arrivare anche a 38 gradi. Al Nord resteremo invece fra i 32 e i 34 gradi”. Aggiunge Ferrara: “Saranno possibili temporali di calore. Più probabili sull’Appennino ma a tratti anche al Nord e nelle aree interne del Sud”.

Cosa sono i temporali di calore

I temporali di calore, chiarisce Ferrara, “sono classici del periodo estivo, si formano di pomeriggio e nella prima serata, sono molto localizzati in un contesto prevalente soleggiato. Magari durano solo mezz’ora ma con improvvise raffiche di vento, con grandine, nubifragi e fulmini. Quindi possono essere pericolosi”.

La mappa meteo dell’Italia

Cosa succede da sabato alla vigilia di Ferragosto

Da sabato fino al 13-14 agosto, prosegue Ferrara, “avremo una nuova potente ondata di caldo africano”. Ma questa volta dobbiamo registrare una novità. Le temperature roventi “riguarderanno anche il Nord del paese. Al Centro-Sud si raggiungeranno picchi di 38-40 gradi, nelle zone interne lontane dal mare. A Nord del Po, che finora era stato risparmiato dalla canicola, si potranno raggiungere punte di 36-38 gradi, in particolare da domenica fino a mercoledì”. La prospettiva riguarda anche il Piemonte.

Cosa succede a Ferragosto

Per la festa dell’Assunta, il Capodanno dell’estate con il tradizionale rito della grigliata, “è ancora presto per fare previsioni – riconosce Ferrara -. La tendenza che possiamo intravedere è quella di un anticiclone che inizia ad indebolirsi, a partire proprio dal Nord dove si può prevedere qualche temporale in più e uno smorzamento del grande caldo. Ma, ripeto, è ma una linea di tendenza non definitiva, che ha bisogno di ulteriori analisi e conferme”. Con questa premessa, fa sapere il meteorologo, “impossibile oggi prevedere la fine della canicola”.