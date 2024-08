Nubrifragio oggi a Torino: tetto di una scuola scoperchiato e alberi caduti, i video

Torino, 14 agosto 2024 - Nubifragio a Torino e temporali di calore oggi in Piemonte, anche a Cuneo, con pioggia, vento e grandine. Nel capoluogo piemontese si è verificato un vero nubifragio, che ha provocato danni, ad esempio ai tetti, e caduta di alberi. Impressionanti i video che riprendono il disastro.

In poche ore i vigili del fuoco hanno garantito un centinaio di interventi. Tra le zone del Lingotto e Moncalieri squadre al lavoro per il prosciugamento di aree allagate.

Nubifragio a Torino: alberi caduti e il tetto di una scuola scoperchiata

Il maltempo ha provocato anche frane

Il maltempo ha provocato anche frane. La pioggia persistente rende difficoltose le operazioni di sgombero dei detriti di una frana che si è riversata sulla strada provinciale 23 all’altezza del km 68+800, nella frazione Depot di Fenestrelle. Il Servizio Viabilità della Città metropolitana di Torino è “subito intervenuto oggi pomeriggio per fronteggiare la frana”, fa sapere la Città metropolitana sul suo sito. “I cantonieri dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo - prosegue - stanno regolando il traffico con un senso unico alternato, e la ditta incaricata è subito intervenuta per rimuovere il materiale franoso con una pala e un escavatore. Tuttavia, le operazioni in corso sono rese difficoltose dalla pioggia persistente”.

Allerta per Ferragosto in Sardegna

Temporali “forti e isolati” sono previsti per Ferragosto in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 12 del 15 agosto e fino alle 20:59 dello stesso giorno un avviso di allerta per “codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro”. “A seguito dell’elevata probabilità - si legge in una nota - che si manifestino temporali forti e isolati nel pomeriggio di domani (Ferragosto), si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di Protezione civile”.