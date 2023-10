Allerta meteo, ciclone lampo sull’Italia: le zone a rischio. E all’orizzonte ecco la tempesta di Halloween

Roma, 26 ottobre 2023 – “Dopo una lunghissima estate che sembrava non finire mai, ecco che il clima rimette le carte in regola portando un autunno classico, normale, purtroppo a tratti anche troppo piovoso”. Lo afferma Andrea Garbinato de iLMeteo.it, sottolineando che il prossimo periodo sarà caratterizzato da “un tempo alternato dal passaggio di intense perturbazioni e temporanee tregue più asciutte, soleggiate e spesso pure calde”. Già giovedì 26 ottobre in serata si assisterà a un nuovo peggioramento meteorologico con piogge, temporali e anche venti sostenuti. Si tratterà di una perturbazione intensa ma piuttosto rapida: l’ultimo weekend di ottobre dovrebbe essere, infatti, “soleggiato e tranquillo”, prima del ritorno del maltempo previsto per lunedì.

Meteo: la situazione dal satellite (Aeronautica Militare)

Allerta meteo: ecco dove

Relativamente alle giornate di oggi e domani, 26 e 27 ottobre, la protezione civile ha emesso un’allerta arancione nella pianura piacentino-parmense, in Emilia Romagna, su Levante ligure, alta Toscana e Friuli. Sono attesi fino a 150-200 mm di pioggia, che assieme a quelli già caduti nei giorni scorsi, potrebbero aggravare le criticità presenti, evidenziano le previsioni di 3bMeteo.com.

Sarà invece allerta gialla su altri settori dell’Emilia, in Versilia, Umbria, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e versante tirrenico calabrese.

Ma il maltempo non risparmierà nemmeno le regioni del medio Tirreno. Domani, venerdì 27 ottobre, l’allerta gialla scatterà anche per Lazio, Campania e per le zone appenniniche dell’Abruzzo e del Molise.

Weekend mite

Durante il fine settimana le temperature saranno miti o molto miti, nella media del periodo o addirittura sopra. Anche dove si prevedono cieli grigi e precipitazioni, le massime saranno comprese generalmente tra i 17 e 22°C. Nelle zone soleggiate, invece, il mercurio potrebbe salire fino ai 25-26°C, specialmente sul medio-basso Adriatico, lo Ionio, la Sicilia e la Sardegna.

Halloween da incubo?

Nella nuova settimana torneranno le piogge forti al Nord e parte del Centro, mentre al Sud resisterà ancora la fase gradevole e mite. Un’intensa perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia tra il 30 e il 31 ottobre, portando precipitazioni abbondanti, anche a carattere di nubifragio che potrebbero interessare anche la notte di Halloween, ma le tendenze attuali (tutte da verificare naturalmente) dicono che la giornata di Ognissanti potrebbe essere già più tranquilla per gran parte della Penisola.

