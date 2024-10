X Factor. Scatta l’ora dei live. Con vista su Napoli

Armonia. Divertimento. Musica. Cultura. Queste le parole nuvola condivise che scelgo per questa edizione di X Factor, che debutta domani sera su Sky Uno e Now con il suo Live Show. Quattro giudici – Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jack La Furia, Achille Lauro – dodici concorrenti e la brava conduttrice e bravissima cantante Giorgia al suo debutto live dopo le prove di Sanremo. In fondo allo show la finale, per la prima volta all’aperto, del 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli. Ospite della prima puntata Ghali. Antonella d’Errico, vice president Sky, e Marco Tombolini, ceo Fremantle, sottolineano la solida armonia di squadra, che il pubblico si è riconnesso con X Factor, + 36% (audience 1,7 milioni su Sky nella settimana e 1,1 su Now), che nel Top Trend dei social "c’è qualità di discussione". Poi ringraziano Paola Costa per tutti i quattrocento che lavorano al format. "Discussione che ci deve essere anche fra noi – commenta Agnelli – ma positiva, senza alzare i toni, fra persone realizzate, parlando di musica sempre". Achille Lauro: "Tutti i miei ragazzi sono parte delle cose che amo, la grande canzone d’autore, il rock e il jazz". Da lì partono i Patagarri, “canzone d’autore, jazz, tanti strumenti, molti fiati e chitarre”. Sgangheratamente fra Conte e Django. Chiosa Achille: "Sono musicisti di strada, non avranno problemi". I Votives cercheranno di esplorare l’avanguardia. Achille: "In sala prove ho scoperto una band, un front man con una voce particolare, che sa l’inglese". Lorenzo Salvetti, 17 anni, liceo musicale, ha la competenza emotiva per "immergersi nel brano". D’autore, ma suo. Achille: "Saggio, maturo, con qualcosa ancora da sbloccare".

"Spero di portare ai live della bella musica – promette Jake La Furia – perché in Italia non è messa bene. No rapper, qui è difficile e poi nessuno mi ha convinto. I Fools sono bravi, belli, una band. El Ma un progetto di artista Disney che in Italia non c’è. Francamente è la mia spina". Geniale. Lei commenta gli elogi di Manuel Agnelli ("il suo miglior inedito di sempre") con un "speriamo di essere all’altezza". Manuel Agnelli: "Sono tutti diversi ma si fidano di me e io per la prima volta mi diverto. Non li ho scelti in funzione del mercato". I Punkcake citano Manuel: "Andate da uno psichiatra". E "siete una palla di neve all’inferno".

Paola Iezzi: "Spero di trasmettere calma, l’energia c’è. E che la musica è inclusiva, è cultura". L’italo-scozzese Pablo Murphy ha cercato invano "i biglietti degli Oasis a Edimburgo (ma sono team Blur)". Soddisfatto il sindaco di Napoli Manfredi, perché X Factor va "nella città della musica per una grande festa". Mercoledì 30 ottobre parte, dalle 12, il click day per le

prenotazioni gratuite, massimo due a persona, su ticketone.it. Warner è il socio d’opera su tutto dietro le quinte e per gli inediti e gli album a venire.