Nel gorgo insensato della guerra. La lezione bosniaca di Jergović

Le Marlboro di Sarajevo sono – o forse erano – le note sigarette in versione bosniaca, realizzate cioè su licenza della casa madre ma con un tabacco adattato ai fumatori del posto. Miljenko Jergović scelse di usarle come titolo del suo libro scritto letteralmente sotto le bombe, durante il lungo assedio della città, nel 1994, quando non aveva ancora trent’anni. C’era, evidentemente, un intento ironico: parlare della tragedia bosniaca senza ricorrere al registro della catastrofe e della vittimizzazione, che pure sarebbe stato giustificato, e scuotere per questa via il lettore.

Obiettivo raggiunto: Le Marlboro di Sarajevo, che Bottega Errante ripropone a trent’anni dall’edizione originale, è una raccolta di racconti brevi. una serie di acuti e succinti ritratti di personaggi e di spaccati di vita quotidiana dai quali emerge tutta l’assurdità, l’estraniante insensatezza della guerra.

Sono racconti, ma è quasi un romanzo della città e della sua gente; quel romanzo che Jergović avrebbe completato anni dopo, con il suo monumentale Sarajevo. Una mappa della città, pubblicato in lingua originale nel 2015 (in Italia anni dopo da Keller).

Jergović mostra la vita sotto l’assedio senza mai abbandonare il suo sguardo curioso e attento alle piccole e grandi bizzarrie di una città simile a poche altre, per quel miscuglio di storie, di lingue, di religioni che l’ha sempre caratterizzata. Una diversità che i nazionalisti serbi odiavano e che gli assediati – forma estrema di resistenza – si sforzarono di mantenere. Storie e figure, anche le più tragiche, emergono dalla penna di Jergović con compassionevole ironia e toni a volte fiabeschi. Capitolo dopo capitolo c’è la vita che scorre nonostante tutto, e che non smette di stupire.

Una lettura adatta ai nostri tempi di guerra: può aiutare a riflettere con più attenzione a quel che ci accade intorno.