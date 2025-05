Cercando uomini pieni di grazia. L’esempio e le parabole di Gesù

C’è una grande violenza, attiva, di uomini contro donne, uno spirito di prevaricazione che anima peraltro la riabilitazione generale della conflittualità. Riccardo Mensuali si chiede se un uomo può diventare Pieno di grazia, come si intitola il libro edito da San Paolo. Sacerdote dal 1994, fiorentino, presta il suo servizio presso la Pontificia accademia per la vita. È membro della Fraternità sacerdotale missionaria di Sant’Egidio. Dal 2012 al 2016 ha lavorato al Pontificio consiglio per la famiglia.

"La tentazione che viviamo ai giorni nostri – spiega Mensuali – anche di fronte alla violenza perpetrata dagli uomini nei confronti delle donne, sembra quella di voler neutralizzare il maschile per renderlo inoffensivo. Ma siamo sicuri che possa funzionare?"

L’autore, compiuta una disamina generale del problema, lo affronta attraverso le parabole e il comportamento di Gesù, rispetto ad otto tendenze malvagie (letteralmente "gli otto spiriti malvagi" di Evagrio Pontico), ben rappresentate in Otello (lo spirito della stupidità), Cyrano (il sesso senz’anima e amore), Orfeo o dello spirito dell’impazienza, che non sa aspettare; negli atteggiamenti del mutismo, della malinconia e del "balconeare" (da spettatori), quindi in Macbeth (il carrierismo) e nel "ricomincismo" dell’eterna gioventù.

Infine Mensuali esplora tra figure di uomo: il marito, il padre e il prete. La narrazione aiuta a cogliere il fenomeno scandagliando con più profondità ciò che muore con la cronaca.