X Factor 2023, tutto pronto per i live show: novità e anticipazioni

Milano, 24 ottobre 2023 – È tutto pronto per i Live di ‘X Factor 17’. Si accende la sfida e, in attesa della prima di giovedì sera, la produzione annuncia due novità: il ritorno di Fedez in giuria e di Francesca Mielinico alla guida dello show. “Sto meglio. Mi ha chiamato l’ad della Rai e ci siamo chiariti”, ha detto Fedez alla presentazione dello show.

Stamattina Fedez ha fugato ogni dubbio sulla sua salute, rassicurando i fan dopo il tumore al pancreas e le ulcere post operatorie che lo hanno costretto a un ricovero d’urgenza. “Sto meglio, sennò non sarei qui”. Ecco tulle le anticipazioni sul primo Live Show che andrà in onda il 26 ottobre alle 21.15 su Sky e Now. Svelati i super ospiti che si esibiranno alla nuova ‘X Factor Arena’ di Assago, nel Milanese.

“Sto meglio”. È la notizia che in tanto volevano sentire quella annunciata questa mattina ai giornalisti da Fedez. Nessuna ricaduta dopo gli ultimi ricoveri in ospedale, il rapper è pronto a tornare in tv. Sicuramente su Sky, ma con la Rai cosa sta succedendo?

Il ritorno di Fedez a 'X Factor'

A riaccendere le polemiche sulla tensione che per mesi ha diviso Fedez e la Rai è stata la sua mancata partecipazioni a Belve. Uno stop imposto dai vertici o una decisione di Fedez?

"Ho sentito l'ad della Rai: abbiamo avuto una conversazione piacevole, ci siamo confrontati", ha detto oggi Fedez intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor, dove ha affrontato il tema più scottante: il suo rapporto con i vertici Rai, dopo lo schioppettante Sanremo 2023.

La chiamata di Roberto Sergio "è stata una cosa inaspettata", ma sicuramente è un buon segnale per il futuro. “Ci siamo chiariti – conferma Fedez – ma non ho idea di quale sia la posizione della Rai. Mi è piaciuto ricevere una telefonata dall'ad e avere un confronto civile con lui, una cosa inaspettata".

Morgan in giuria a 'X Factor'

Fuochi d’artificio per l’attesa partenza della 17esima edizione di ‘X Factor’. Tra pezzi da 90 e personaggi ad alto livello di incandescenza, i nuovi Live del talent show rischiano di riservare sorprese e colpi di scena. In giuria siederanno Fedez – un ritorno sperato dai fan, ma per nulla scontato visto le sue vicissitudini di salute – Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan.

Stamattina i quattro giurati hanno presentato le proprie squadre del talent che da giovedì vedrà di nuovo al timone Francesca Michielin. Fedez avrà una squadra tutta al femminile con Asia, Sarafine e Maria Tomba.

Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen D'Amico fa scendere in campo Stunt Pilots, Settembre e ‘Il Solito Dandy’, mentre per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e Selmi.

Durante il primo Live Show – che andrà in onda giovedì 26 ottobre, alle 21.15 su Sky – gli artisti in gara proporranno cover di brani popolarissimi. Nelle settimane successive, torneranno le Manche a Tema e la Manche Orchestrale.

Ci sarà anche la Giostra, la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l'altro. E ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

Anche quest’anno, non mancheranno i super ospiti sul palco dell’X Factor Arena di Assago: star che arricchiranno le Live e daranno vita a performance realizzate in esclusiva per il programma. Super ospite del primo Live sarà Laura Pausini, la pop star internazionale presenterà in anteprima il suo nuovo disco ‘Anime Parallele’ (Almas Paralelas, nella versione spagnola) disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre.

Nel team creativo che, settimana dopo settimana, affiancherà i giudici nel costruire lo show musicale all'interno della nuova X Factor Arena di Assago, confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project.

Undici sponsor metteranno in palio i biglietti per assistere ai Live Show di XF2023. Ecco come partecipare al concorso e tutte le informazioni utili per vincere l’ingresso al Forum: clicca qui.

I Live Show di ‘X Factor 17’ andranno in onda tutti i giovedì, a partire dal 26 ottobre: alle 21.15 in anteprima su Sky Uno e in streaming su Now. Torna poi anche quest'anno l'appuntamento quotidiano che accompagna, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno trasmesso per giorno del lavoro di giudici e concorrenti.

Un format imperdibile, arricchito con le immagini della quotidianità dei ragazzi all'interno del Loft in cui vivranno durante la loro esperienza a XF2023. Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l'AnteFactor con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui