La saggezza di Cristicchi: "Il successo non è tutto"

"Tornare in tour? Per me è reinventarsi. Non solo perché ci sono i brani nuovi, ma perché mi diverto anche a riarrangiare quelli di qualche anno fa. Pochi lo sanno, ma nel mio passato c’è anche il punk rock, il grunge. Il mio primo gruppo era una cover band dei Nirvana". Parola di Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore, in partenza con il suo nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, al via il 12 luglio dal Forte di Bard in Val d’Aosta e per un mese in giro per l’Italia con varie tappe tra cui Fiesole e Marina di Pietrasanta.

Un tour nato sulla scia dell’ultimo album, Dalle tenebre alla luce, appunto, uscito il 14 febbraio scorso dopo undici anni di attesa, ma anche per festeggiare un traguardo importante, i primi vent’anni di carriera di Cristicchi. "Era l’estate del 2005 quando uscì Vorrei cantare come Biagio (Antonacci) – ricorda – In realtà avevo già una gavetta lunga dieci anni, anzi, come dico io, un “gavettone“. Ma quel brano diventò subito una hit. Antonacci fu il primo a sentirlo e mi invitò ad aprire due concerti, a Milano e Roma. In un giorno passai da un pubblico di venti persone nei localini a una folla di diecimila persone. Venni preso al Festivalbar. Fu veramente un’estate folle. Poi arrivò la Targa Tenco e un anno dopo Pippo Baudo si innamorò di Ti regalerò una rosa, mi portò a Sanremo tra i big e vinsi".

Il tour, in cui Cristicchi è accompagnato dalla sua storica band e dallo GnuQuartet, li ripercorrerà tutti questi anni, tra brani come Meno Male e La prima volta (che sono morto). "Sarà uno show", afferma il cantautore, che a ottobre tornerà anche a teatro con Trieste 1954 e da gennaio con Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli. "Oltre alla musica – dice – nel concerto ci sarà una parte teatrale, storie, poesie, divertimento. E per la prima volta canterò anche tutto il nuovo album". A partire da Quando sarai piccola, presentata all’ultimo Sanremo, anche se accompagnata da qualche polemica. "Per me è stato un Festival emozionante – afferma – C’era un importante lato emotivo, tanto da farmi tremare la voce. La canzone è ispirata a mia mamma, ma parla di un tema universale: l’amore che si riceve e che bisogna ridare. Non ho mai parlato di Alzheimer. Mi è stato messo in bocca in maniera pretestuosa".

Al traguardo dei vent’anni di carriera, Cristicchi ha un consiglio per i giovani che si affacciano alla musica? "Relativizzare il successo, avere le spalle larghe, perché non potrà essere sempre uguale. Solo Vasco Rossi ci è riuscito. E la gratitudine: io non dimentico mai che se posso continuare a fare questo mestiere è grazie al pubblico che mi segue".